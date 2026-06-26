Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб

Турецкий «Галатасарай» достиг принципиальной договоренности с нападающим киевского «Динамо» Матвеем Пономаренко относительно условий личного контракта.

По информации источника, 20-летний украинский форвард дал согласие на переход в стамбульский клуб, однако сторонам ещё необходимо договориться о сумме трансфера. Сообщается, что «Динамо» оценивает своего нападающего в 25 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.