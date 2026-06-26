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  4. Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
Украина. Премьер лига
26 июня 2026, 22:02 | Обновлено 26 июня 2026, 22:33
1806
3

Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб

Матвей готов к переходу в «Галатасарай»

26 июня 2026, 22:02 | Обновлено 26 июня 2026, 22:33
1806
3 Comments
Пономаренко сказал «да». Матвей хочет покинуть Динамо и выбрал новый клуб
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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Турецкий «Галатасарай» достиг принципиальной договоренности с нападающим киевского «Динамо» Матвеем Пономаренко относительно условий личного контракта.

По информации источника, 20-летний украинский форвард дал согласие на переход в стамбульский клуб, однако сторонам ещё необходимо договориться о сумме трансфера. Сообщается, что «Динамо» оценивает своего нападающего в 25 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 украинский нападающий забил 13 голов в 15 матчах чемпионата, демонстрируя стабильную результативность на уровне взрослого футбола.

Ранее Пономаренко заявил, что нападающий «Реала» Килиан Мбаппе лучше, чем легенда украинского футбола Андрей Шевченко.

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Галатасарай Динамо Киев трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Турции по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ Матвей Пономаренко
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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В цій новині прекрасним могло би бути все, крім 💩 Олійченка 😌
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Олійченко нову гниль вигадав...🤣🤣🤣
 Як там Циганков, вже Трабзонспорі? 😁😁😁
 
 Хто цих блогерів допускає до журналістики??? 😂😂😂
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0
Рядом же новина де написано що це все фейк 😂
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