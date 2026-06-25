Владимир ШАРАН: «Ребята давно хотели работать, но мы дали им отдохнуть»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран открыл занавес процесса подготовки команды к сезону 2026/27 ПФЛ Первой лиги Украины.

«Конечно, настроение хорошее, потому что ребята давно хотели работать, но мы дали им отдохнуть, однако некоторые говорят, что хотели больше отдохнуть – вот так по-разному бывает. Но самое основное, я вижу, что есть эмоции. Много новичков в команде и потенциальные новички», – заявил Шаран.

«Сегодня работа была легкой, потому что все с дороги. Потому так: пробежались, поиграли в квадрат. Впечатления положительные. Задание: немного поработать в двухразовом режиме до игры с СК «Полтава» и набирать физические кондиции. В первую очередь это общая выносливость. В этом направлении мы будем работать. А потом в каждом микроцикле будем прибавлять нагрузку для того, чтобы подойти к 25-26 июля в хорошей физической форме», – добавил тренер.

В прошлом сезоне «Александрия» финишировала предпоследней и в переходных матчах уступила «Левому Берегу».