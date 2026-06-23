Владимир ШАРАН: «Мне стыдно. Хочу вернуть Александрию в УПЛ»

Наставник Владимир Шаран не сумел спасти Александрию от вылета в Первую лигу, однако останется работать с командой, чтобы вернуть ее в элитный дивизион.

«Мотивация работать в Первой лиге в том, что мне стыдно перед болельщиками и клубом. Мотивация в том, чтобы побыстрее вернуть команду в УПЛ».

«Такая мотивация, что другой и быть не может. Главное – стабильность в работе клуба», – сказал Шаран.

Александрия стала первой командой в истории чемпионата Украины, которая вылетела на следующий сезон после того, как стала вице-чемпионом страны.