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  4. Владимир ШАРАН: «Мне стыдно. Хочу вернуть Александрию в УПЛ»
Украина. Первая лига
23 июня 2026, 18:01 | Обновлено 23 июня 2026, 18:16
273
0

Владимир ШАРАН: «Мне стыдно. Хочу вернуть Александрию в УПЛ»

Опытный тренер хочет вернуть команду в элиту

23 июня 2026, 18:01 | Обновлено 23 июня 2026, 18:16
273
0
Владимир ШАРАН: «Мне стыдно. Хочу вернуть Александрию в УПЛ»
ФК Александрия. Владимир Шаран
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Наставник Владимир Шаран не сумел спасти Александрию от вылета в Первую лигу, однако останется работать с командой, чтобы вернуть ее в элитный дивизион.

«Мотивация работать в Первой лиге в том, что мне стыдно перед болельщиками и клубом. Мотивация в том, чтобы побыстрее вернуть команду в УПЛ».

«Такая мотивация, что другой и быть не может. Главное – стабильность в работе клуба», – сказал Шаран.

Александрия стала первой командой в истории чемпионата Украины, которая вылетела на следующий сезон после того, как стала вице-чемпионом страны.

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Владимир Шаран Александрия Украинская Премьер-лига Первая лига Украины
Иван Зинченко Источник: ФК Александрия
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