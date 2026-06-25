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  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Ожидаем, что нам поможет Богдан Редушко»
Молодежные турниры
25 июня 2026, 20:23 |
229
0

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Ожидаем, что нам поможет Богдан Редушко»

Дмитрий Михайленко хотел бы видеть в команде Богдана Редушко

25 июня 2026, 20:23 |
229
0
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Ожидаем, что нам поможет Богдан Редушко»
УАФ. Дмитрий Михайленко
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Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко дал комментарий перед стартом чемпионата Европы.

– Есть футболисты, которые могут вам помочь, но пока не прибыли в расположение сборной?

– Ожидаем, что нам поможет Богдан Редушко. Есть хороший контакт с «Динамо». Мы хотели бы видеть Богдана в команде. В ближайшие два-три дня станет понятно, поможет ли он нам на этом турнире.

– Последнее слово за Игорем Костюком?

– Мы понимаем, что уже через несколько недель «Динамо» будет стартовать в еврокубках. Потому все зависит от клуба. Общаемся и ищем лучшее решение.

Турнир пройдет с 28 июня по 11 июля в Уэльсе.

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Дмитрий Михайленко Богдан Редушко сборная Украины по футболу U-19
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
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