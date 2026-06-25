Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Ожидаем, что нам поможет Богдан Редушко»

Наставник сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко дал комментарий перед стартом чемпионата Европы.

– Есть футболисты, которые могут вам помочь, но пока не прибыли в расположение сборной?

– Ожидаем, что нам поможет Богдан Редушко. Есть хороший контакт с «Динамо». Мы хотели бы видеть Богдана в команде. В ближайшие два-три дня станет понятно, поможет ли он нам на этом турнире.

– Последнее слово за Игорем Костюком?

– Мы понимаем, что уже через несколько недель «Динамо» будет стартовать в еврокубках. Потому все зависит от клуба. Общаемся и ищем лучшее решение.

Турнир пройдет с 28 июня по 11 июля в Уэльсе.