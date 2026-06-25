ЧМ-2026. Матчи 3-го тура, 25 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026
Вечером 25 июня проходят матчи третьего тура чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию 6 поединков 3-го тура мундиаля.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день пройдут 6 матчей в трех группах.
48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.
Чемпионат мира 2026 по футболу
3-й тур, 25 июня 2026
- 25.06.26. 23:00. Эквадор – Германия
- 25.06.26. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
- 26.06.26. 02:00. Тунис – Нидерланды
- 26.06.26. 02:00. Япония – Швеция
- 26.06.26. 05:00. Парагвай – Австралия
- 26.06.26. 05:00. Турция – США
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Состав групп и турнирное положение ЧМ-2026
- 🔹 Группа A: Мексика (6 очков), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1)
- 🔹 Группа B: Швейцария (7), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)
- 🔹 Группа C: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)
- 🔹 Группа D: США (6), Австралия (3), Парагвай (3), Турция (0)
- 🔹 Группа E: Германия (6), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор (1), Кюрасао (1)
- 🔹 Группа F: Нидерланды (4), Япония (4), Швеция (3), Тунис (0)
- 🔹 Группа G: Египет (4), Иран (2), Бельгия (2), Новая Зеландия (1)
- 🔹 Группа H: Испания (4), Уругвай (2), Кабо-Верде (2), Саудовская Аравия (1)
- 🔹 Группа I: Франция (6), Норвегия (6), Сенегал (0), Ирак (0)
- 🔹 Группа J: Аргентина (6), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0)
- 🔹 Группа K: Колумбия (6), Португалия (4), ДР Конго (1), Узбекистан (0)
- 🔹 Группа L: Англия (4), Гана (4), Хорватия (3), Панама (0)
Инфографика
25.06.26. 23:00. Эквадор – Германия
25.06.26. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
26.06.26. 02:00. Тунис – Нидерланды
26.06.26. 02:00. Япония – Швеция
26.06.26. 05:00. Парагвай – Австралия
26.06.26. 05:00. Турция – США
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