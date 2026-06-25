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Чемпионат мира
25 июня 2026, 20:09 | Обновлено 25 июня 2026, 20:14
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ЧМ-2026. Матчи 3-го тура, 25 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 июня видеотрансляцию матчей чемпионата мира 2026

25 июня 2026, 20:09 | Обновлено 25 июня 2026, 20:14
226
0
ЧМ-2026. Матчи 3-го тура, 25 июня. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​Вечером 25 июня проходят матчи третьего тура чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию 6 поединков 3-го тура мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут 6 матчей в трех группах.

48 сборных разделены на 12 групп по 4 команды. Из группового этапа по две лучшие (плюс 8 по рейтингу третьих мест) выйдут в плей-офф, который начнется с 1/16 финала в конце июня.

Чемпионат мира 2026 по футболу

3-й тур, 25 июня 2026

  • 25.06.26. 23:00. Эквадор – Германия
  • 25.06.26. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар
  • 26.06.26. 02:00. Тунис – Нидерланды
  • 26.06.26. 02:00. Япония – Швеция
  • 26.06.26. 05:00. Парагвай – Австралия
  • 26.06.26. 05:00. Турция – США

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Состав групп и турнирное положение ЧМ-2026

  • 🔹 Группа A: Мексика (6 очков), ЮАР (4), Южная Корея (3), Чехия (1)
  • 🔹 Группа B: Швейцария (7), Канада (4), Босния и Герцеговина (4), Катар (1)
  • 🔹 Группа C: Бразилия (7), Марокко (7), Шотландия (3), Гаити (0)
  • 🔹 Группа D: США (6), Австралия (3), Парагвай (3), Турция (0)
  • 🔹 Группа E: Германия (6), Кот-д’Ивуар (3), Эквадор (1), Кюрасао (1)
  • 🔹 Группа F: Нидерланды (4), Япония (4), Швеция (3), Тунис (0)
  • 🔹 Группа G: Египет (4), Иран (2), Бельгия (2), Новая Зеландия (1)
  • 🔹 Группа H: Испания (4), Уругвай (2), Кабо-Верде (2), Саудовская Аравия (1)
  • 🔹 Группа I: Франция (6), Норвегия (6), Сенегал (0), Ирак (0)
  • 🔹 Группа J: Аргентина (6), Австрия (3), Алжир (3), Иордания (0)
  • 🔹 Группа K: Колумбия (6), Португалия (4), ДР Конго (1), Узбекистан (0)
  • 🔹 Группа L: Англия (4), Гана (4), Хорватия (3), Панама (0)

Инфографика

25.06.26. 23:00. Эквадор – Германия

25.06.26. 23:00. Кюрасао – Кот-д'Ивуар

26.06.26. 02:00. Тунис – Нидерланды

26.06.26. 02:00. Япония – Швеция

26.06.26. 05:00. Парагвай – Австралия

26.06.26. 05:00. Турция – США

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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