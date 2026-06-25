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  4. В Динамо вернулся легионер. Костюк провел с ним разговор
Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 16:35 | Обновлено 25 июня 2026, 17:01
2088
0

В Динамо вернулся легионер. Костюк провел с ним разговор

Тренер надеется, что Лонвейк оправдает доверие

25 июня 2026, 16:35 | Обновлено 25 июня 2026, 17:01
2088
0
В Динамо вернулся легионер. Костюк провел с ним разговор
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк
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Наставник Динамо Игорь Костюк высказался о возвращении в команду хавбека Джастина Лонвейка, который последние сезоны играл в арендах, так как не хотел быть в Украине.

«Мы с ним разговаривали, вы наверняка слышали из его интервью, где сказал, что тренер ему доверяет и он хочет оправдать это доверие. Сейчас мы видим в тренировочном процессе, как он работает, как выполняет наши требования».

«Как и Мунгенге, он будет давать конкуренцию, качество на своей позиции», – сказал Костюк.

Контракт Лонвейка с Динамо завершается летом 2027 года.

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Джастин Лонвейк Динамо Киев Игорь Костюк Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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