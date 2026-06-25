В Динамо вернулся легионер. Костюк провел с ним разговор
Тренер надеется, что Лонвейк оправдает доверие
Наставник Динамо Игорь Костюк высказался о возвращении в команду хавбека Джастина Лонвейка, который последние сезоны играл в арендах, так как не хотел быть в Украине.
«Мы с ним разговаривали, вы наверняка слышали из его интервью, где сказал, что тренер ему доверяет и он хочет оправдать это доверие. Сейчас мы видим в тренировочном процессе, как он работает, как выполняет наши требования».
«Как и Мунгенге, он будет давать конкуренцию, качество на своей позиции», – сказал Костюк.
Контракт Лонвейка с Динамо завершается летом 2027 года.
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