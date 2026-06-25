Товарищеские матчи, 21–24 июня. Динамо и Полесье разгромно выиграли

​Европейские команды провели товарищеские матчи, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

24 июня клубы УПЛ Динамо и Полесье разгромно выиграли спарринги на сборах в Австрии.

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Киевское Динамо разгромило команду Жилина из Словакии (5:1). Формат матча был необычным: два тайма по 45 минут плюс экстратайм 20 минут.

Голы забили: Александр Нариманидзе, 45+1 (автогол), Шола Огундана, 75, Матвей Пономаренко, 95, 105, Александр Пихаленок, 110 (пен) – Франтишек Коша, 105.

Житомирское Полесье забило 4 мяча в ворота команду ЦСКА София из Болгарии (4:0). Голы: Александр Филиппов, 8, Владислав Велетень, 47, Николай Гайдучик, 52 (пен), Олег Федор, 62.

Ниже приведены результаты товарищеских матчей дня.

Товарищеские матчи. 21–24 июня 2026

21.06 16:00. РСФ Айнтрахт (Германия) – БФК Пройссен (Германия) – 1:0

21.06 18:30. ЦСКА 1948 София (Болгария) – Дрита (Косово) – 4:1

21.06 19:00. Молде (Норвегия) – КФУМ Осло (Норвегия) – 5:1

22.06 01:30. Канкун (Мексика) – Монтеррей (Мексика) – 1:4

22.06 16:00. АИК (Швеция) – Кальмар (Швеция) – 0:2

22.06 20:00. Младост Лучани (Сербия) – ОФК Петровац (Черногория) – 1:0

23.06 16:00. Ларн (Северная Ирландия) – Конна Квей (Уэльс) – 1:0

23.06 17:00. Гуменне (Словакия) – Михаловце (Словакия) – 1:2

23.06 18:00. Брно (Чехия) – Простеёв (Чехия) – 4:1

23.06 18:30. Ботев Пловдив (Болгария) – Спартак Плевен (Болгария) – 4:0

23.06 18:30. Левски (Болгария) – Этар (Болгария) – 6:0

23.06 18:30. Силекс (Северная Македония) – Динамо Тирана (Албания) – 1:2

23.06 19:00. Алюминий (Словения) – Пюник Ереван (Армения) – 2:2

23.06 19:00. Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Сутьеска (Черногория) – 1:0

23.06 19:00. Олимпия Любляна (Словения) – Влазния (Албания) – 4:0

23.06 19:15. Шкендия (Северная Македония) – Хайдук Сплит (Хорватия) – 0:4

23.06 20:00. Гросшварценлое (Германия) – Айхштет (Германия) – 2:3

23.06 20:30. Бухбах (Германия) – Пассау (Германия) – 3:0

23.06 21:00. Копер (Словения) – Ноах (Армения) – 2:0

23.06 21:30. Аллоа (Шотландия) – Сивил Сервис Строллерс (Шотландия) – 5:0

23.06 21:30. Аннан (Шотландия) – Джонстон Бург (Шотландия) – 4:1

23.06 21:30. Бакли (Уэльс) – Лландадно (Уэльс) – 0:6

23.06 21:30. Нейрн Каунти (Шотландия) – Инвернесс (Шотландия) – 1:3

23.06 21:30. Третомас Блюбердс (Уэльс) – Пенибонт (Уэльс) – 0:3

23.06 21:45. Холихед (Уэльс) – Холивелл (Уэльс) – 2:2

24.06 02:00. Аннаполис Блюз (США) – Сантос Лагуна (Мексика) – 0:2

24.06 12:00. Банска-Бистрица (Словакия) – Прешов (Словакия) – 0:0

24.06 12:00. Гурник Забже (Польша) – Пуща (Польша) – 3:0

24.06 12:00. Ружомберок (Словакия) – Малженице (Словакия) – 1:0

24.06 13:00. Словацко (Чехия) – Иглава (Чехия) – 1:2

24.06 15:00. Железничар Панчево (Сербия) – Земун (Сербия) – 3:3

24.06 15:00. Мьельбю (Швеция) – Хальмстад (Швеция) – 3:3

24.06 16:00. Пакш (Венгрия) – Сентлёринц (Венгрия) – 3:3

24.06 18:00. Грацер АК (Австрия) – Слован Братислава (Словакия) – 0:1

24.06 18:00. Динамо Киев (Украина) – Жилина (Словакия) – 5:1

24.06 18:00. Морнар Бар (Черногория) – Сутьеска (Черногория) – 1:0

24.06 18:00. Янтра Габрово (Болгария) – Черно Море (Болгария) – 0:1

24.06 19:00. Хеккен (Швеция) – Хаммарбю (Швеция) – 1:4

24.06 19:00. СК Вайц (Австрия) – Фёрст Вена (Австрия) – 2:6

24.06 19:00. Университатя Крайова (Румыния) – Сабах Баку (Азербайджан) – 1:1

24.06 19:00. Хебар (Болгария) – Балкани (Косово) – 0:1

24.06 19:00. ЦСКА София (Болгария) – Полесье Житомир (Украина) – 0:4

24.06 19:00. Швайнфурт (Германия) – Хеми Лейпциг (Германия) – 1:1

24.06 19:30. БВСК-Зугло (Венгрия) – Майоши (Венгрия) – 2:0

24.06 19:30. Воеводина (Сербия) – Дьор (Венгрия) – 1:2

24.06 19:30. Гросуплє (Словения) – Корвинул (Румыния) – 1:0

24.06 19:30. Фрайнбах (Швейцария) – Рапперсвиль-Йона (Швейцария) – 1:3

24.06 19:30. Шаллербах (Австрия) – ЛАСК (Австрия) – 0:6

24.06 20:00. Тасмания Берлин (Германия) – БФК Пройссен (Германия) – 1:4

24.06 21:00. Ришель Юнайтед (Бельгия) – РФК Льеж (Бельгия) – 1:1

24.06 21:45. Гленторан (Северная Ирландия) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 1:1

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