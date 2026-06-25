ЮАР стала седьмой африканской сборной, вышедшей в плей-офф ЧМ
Вспомним всех представителей Африки, кому покорялось подобное достижение
ЮАР стала седьмой в истории африканской сборной, преодолевшей групповой этап чемпионатов мира и вышедшей в плей-офф соревнований.
Это стало возможным после победы над сборной Южной Кореи в поединке третьего тура ЧМ-2026 со счётом 1:0.
По этому поводу вспомним все африканские сборные, которым в разное время покорялось данное достижение.
Африканские сборные, выходившие из группы на чемпионатах мира
- 3 – Нигерия
- 3 – Марокко
- 2 – Сенегал
- 2 – Гана
- 1 – Камерун
- 1 – Алжир
- 1 – ЮАР
Отметим также, что сборная ЮАР вышла в плей-офф чемпионатов мира со своей четвертой попытки. В 1998, 2002 и 2010 годах южноафриканцы не выходили из группы.
7 - Sudáfrica 🇿🇦 se convierte en la séptima nación africana en avanzar de la fase de grupos a la ronda eliminatoria en la @FIFAWorldCup tras Nigeria (tres veces), Marruecos (3), Senegal (2), Ghana (2), Camerún y Argelia. Sorpresa. pic.twitter.com/sVZpBS2Xnd— OptaJose (@OptaJose) June 25, 2026
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