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Чемпионат мира
25 июня 2026, 11:46 | Обновлено 25 июня 2026, 12:50
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0

ЮАР стала седьмой африканской сборной, вышедшей в плей-офф ЧМ

Вспомним всех представителей Африки, кому покорялось подобное достижение

25 июня 2026, 11:46 | Обновлено 25 июня 2026, 12:50
260
0
ЮАР стала седьмой африканской сборной, вышедшей в плей-офф ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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ЮАР стала седьмой в истории африканской сборной, преодолевшей групповой этап чемпионатов мира и вышедшей в плей-офф соревнований.

Это стало возможным после победы над сборной Южной Кореи в поединке третьего тура ЧМ-2026 со счётом 1:0.

По этому поводу вспомним все африканские сборные, которым в разное время покорялось данное достижение.

Африканские сборные, выходившие из группы на чемпионатах мира

  • 3 – Нигерия
  • 3 – Марокко
  • 2 – Сенегал
  • 2 – Гана
  • 1 – Камерун
  • 1 – Алжир
  • 1 – ЮАР

Отметим также, что сборная ЮАР вышла в плей-офф чемпионатов мира со своей четвертой попытки. В 1998, 2002 и 2010 годах южноафриканцы не выходили из группы.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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