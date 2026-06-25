Нужнее не тут. Топ-9 игроков, которых сегодня украли с ЧМ пришельцы

Кейн провел выдающийся сезон, в течение которого забивал чуть ли не в каждом матче за клуб. Отправился на ЧМ с надеждой в том числе доказать, что достоин получить Золотой мяч осенью. Забил дважды в первом же туре в ворота крепких хорватов. Счастье было так близко… но тут Харри был проклят шаманом. Прямо перед матчем второго тура против Ганы. Результат – 0 голов в ворота африканцев в исполнении англичан за 90 минут. Неожиданная и неприятная потеря очков. Но самое главное: Кейн не только не отличился, но и упустил топ-шанс. И как после этого не верить в силы шаманов и прогнозы гадалок? Поэтому предсказание бразильской ясновидящей на сегодняшнюю ночь каждый уважающий себя болельщик воспринял всерьёз. Сказала, что игроков похитит НЛО, – и мы поверили. Более того: смотрели ночью матчи ЧМ, чтобы увидеть это собственными глазами. И увидели!

Подводить серьезные итоги финальных матчей группового этапа в группах A, B и C нет ни сил, ни желания: все лучшие вышли дальше. Трудно было не выйти, когда 2 из 3 команд на мундиале получают путёвку в 1/16. Так что ниже – в основном несерьёзные строки. А теперь вернёмся к главному: кого похитили?

9. Джасем Хабер (Катар)

Центральный полузащитник, который вышел на поле, чтобы связать линии обороны и атаки своей команды… а вместо этого оставил её в меньшинстве. И нет, не удалением – своим «выдающимся» футболом. Принял участие в 5 дуэлях за мяч, чтобы проиграть… все. Каждую. Совершил около 20 пасов, но в чужую треть – лишь пару. Сделал 2 десятка касаний мяча. Результат? 0 перехватов. 0 отборов. 0 удачных попыток дриблинга. 0 выносов. 0 ударов и ключевых пасов. Чего не 0? Фолов: их целых 4. У футболиста не получалось вообще ничего, каждое новое касание мяча – против собственной команды. Поэтому на второй тайм он не вышел. Спортивные порталы говорят, что это из-за решения тренера в перерыве, но очевидцы сообщают, что причина – похищение пришельцами. Нулевой пропавший, так сказать. Именно с него всё и началось.

8. Султан Аль-Брак (Катар)

Обещаю: последний представитель этой сборной в топе. Он попал к нам даже не из-за плохой игры в обороне (хотя команда пострадала, в частности, и из-за него), а потому, что забил автогол… и исчез из протокола матча. Мяч в собственные ворота записали на вратаря, который последним коснулся мяча, но именно Аль-Брак замкнул прострел Джеко. Именно он превратил корявый кросс в гол. Но кто об этом вспомнит? Кто об этом знает? Я и ты. А в протоколе виновный – вратарь, потому что пытался спасти команду от своего же партнера. Со стороны выглядит так, будто кто-то хотел, чтобы мы набросились на бедного кипера и обошли вниманием левого защитника Катара. Заговор. Вмешательство сверху. И, кстати, крайне эффективное. Теперь весь мир введен в заблуждение. Правду знают единицы. А Аль-Брак будет жить своей лучшей жизнью. Правда, не на Земле: ведь не просто так пришельцы проводили столь изощренную операцию по сокрытию всех упоминаний о нём…

7. Джонатан Дэвид (Канада)

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Лидер сборной Канады. Ее надежда. В конце концов, ее капитан. В матче за первое место должен был повести партнеров за собой. Должен был. Как понимаете, не повел: всего 2 удара и ни одного в створ. Моментов для других не создал. Единоборства в основном проигрывал. В системе Марша важны прессинг и активность без мяча. Результат Дэвида? 1 удачное действие в обороне за 90 минут. На портале FotMob футболисты начинают матч с оценкой 6.0. Показатель Дэвида по итогам изнурительного и сверхважного поединка – 6.0. А вот точно ли он был на поле? Легко предположить, что нет. Альтернативная версия: пришельцы похитили его на выходе из подтрибунки помещения, а организаторы, чтобы избежать домашнего провала и позора, позаботились о том, чтобы нарисовать Дэвиду хоть какую-то статистику. Да, звучит гораздо реалистичнее.

6. Яссин Буну (Марокко)

Единственный вратарь в нашем топе! Сборная Гаити отправилась на турнир, чтобы… а зачем вообще? Без больших амбиций. Без цели побеждать фаворитов. Без сильного состава. Наверное, чтобы весело провести время. Но это не удалось ни в первом, ни во втором туре: Гаити не забила ни одного гола за дебютные 180 минут на чемпионате мира. Почему? Потому что у команд-соперниц была защита, а еще – вратари. Они не давали мячу оказаться в сетке, когда тот летел в их ворота. А Буну вчера этого не делал: за 90 минут совершил лишь один сейв (да и тот – в самой концовке), зато пропустил от одной из самых слабых сборных турнира дважды. Да-да, тот самый вратарь, который по инерции каждый год попадает в список лучших в мире по версии различных изданий. Тот, кого считают лучшим среди играющих в Азии. Тот, кто стал героем в Катаре 4 года назад. Нет, такой не мог забить в свои ворота. Не против Гаити. Видимо, это был его менее талантливый брат-близнец. А самого Буну похитили вы сами знаете кто.

5. Ли Кан Ин (Южная Корея)

В среднем за 90 минут в Лиге 1 в течение сезона Ли наносил более 2 ударов и отдавал пасы партнерам по 3.4 раза. В «ПСЖ» – команде со звездами в составе. Где есть Дембеле, Хвича, Дуэ – те, кому он вынужден отдавать мяч, а не решать сам. И даже в таких условиях в Париже Ли не терялся. Выкладывался на полную. Успевал забивать и делать голевые передачи. Запомнился. А в сборной с постаревшим Соном должен был получить ключевую роль. Да что там: получил! Сегодня ночью бывший лидер «шпор» оказался вне стартовой 11-ки, а Ли – в ней. Наконец-то дождался. Наконец-то возможность выйти из тени. Момент славы после сильного сезона в роли героя второго плана. И вот Ли выходит на поле и… ничего не создает. Ни для себя, ни для партнеров. Всего 1 собственный удар. 1 пас под удар партнеров. Все было хорошо целый год, а тут что-то случилось. Игрока будто подменили. Будто… Будто же, да?

4. Габриэл Мартинелли (Бразилия)

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Топ-матч в исполнении одной из сборных-фавориток турнира. Все футболисты атаки, вышедшие в стартовом составе, записали на свой счет хотя бы по одному голевому действию. Каждый игрок центра поля заслужил высокую оценку. Победа – уверенная и легкая, а вишенка на торте – выход Неймара. Последний, кстати, также не был лишним на поле: несколько раз обыгрался с Вини, пробивал, отдавал передачи на удар, исполнял стандарты и т. д. То есть почти все убедили. Каждый был заметен. Кроме одного вингера из «Арсенала», который, с учетом добавленного времени, получил целых 30 минут на поле, чтобы… чтобы что вообще? Мартинелли не играл слева. Не играл справа. Не играл в центре. Его фамилию не было слышно. Статистика говорит о 16 точных пасах из 16, но… кому? Куда? Вы помните хотя бы один? Кажется, нам лгут. Никакого Мартинелли на поле не было. Но он точно выходил на замену. Простой вывод: в процессе украли пришельцы.

3. Патрик Шик (Чехия)

Чехия проваливает второй тайм. Нужно побеждать, а команда пропускает один мяч, и еще… Чтобы пройти дальше, необходимо забивать уже трижды. Естественная реакция тренера на это – выпустить большого нападающего. Высокого. Габаритного. Чехи так и поступили: бросили на поле Шика. Лучшего, кто у них только был. С опытом забитых голов на крупных турнирах. Того, кто по игре в «Байере» очень хорошо знает, что такое эти камбэки и с чем их едят. На бумаге – замена мечты. После нее станет лучше. Хотя бы потому, что хуже уже некуда. Казалось. А вместо этого Шик… так и не появился. Есть кадр, где он выходит на поле. А дальше? 5 касаний мяча за полчаса игры, 3 из них – в центральном круге. Удары? Не слышали. Шик ни разу даже не был близок. Безнадежной сборной нужен был герой – а она получила ещё одну бедосю на поле. Или не получила: лично меня версия, что Патрика сразу после его выхода на газон унесла летающая тарелка, более чем устраивает.

2. Скотт Мактоминей (Шотландия)

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А помните этого парня? Того самого, которого еще год назад France Football признавал одним из лучших в мире на своей позиции. Того самого, который сделал «Наполи» чемпионом Италии. Того самого, который является едва ли не самым результативным центральным полузащитником топ-лиг в современном футболе. И я помню. Но так и не увидел его на турнире. Шотландия, вероятно, не сыграет в плей-офф (помешает плохая разница мячей), поэтому уже можно постепенно констатировать: Скотт провалил турнир. 0+0 и ни одного выдающегося матча в обороне. Должен был стать лидером – и не стал. Не повел сборную за собой. Даже вчера, когда он был нужен ей как никогда. Плохой матч Мактоминея: статистика говорит, что он проиграл большинство дуэлей, почти не возвращал мячи команде, все удары – в руки вратарю. А мы говорим, что Скотта почти и не видели. Может, не помог сборной из-за похищения? Надо разобраться…

1. Браим Диас (Марокко)

Смотрел в прямом эфире матч бразильцев, и слева внизу во время трансляции регулярно всплывали сообщения о голах Марокко. Африканцы забили первый. Кто? Иду смотреть – не Диас. Второй. Кто? Опять не он. Третий. Четвертый. Сколько голов у Браима? 0. Ассистов? Столько же. И это у лучшего игрока КАН зимой, лидера команды в атаке… Да, можно быть полезным и без результативных действий – поэтому Эль-Ханнусс, например, и имеет оценку 8.5 от Whoscored без единого гола. Диас? Всего 6.8. Минимальное влияние в тяжелый для сборной день. И это с мячом, без него – 0 отборов, в то время как хотя бы по одному таковому за матч на свой счет записали аж 11 разных марокканцев! Поэтому возникает логичный вопрос: а Диас вообще играл в футбол вчера? Был на поле? А если вдруг нет, то почему? Полагаю, мой вариант ответа на последний вопрос вам не понравится…