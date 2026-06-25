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Чемпионат мира
25 июня 2026, 11:29 | Обновлено 25 июня 2026, 11:30
388
0

Винисиус Жуниор вошел в элитный клуб бомбардиров сборной Бразилии

Нападающий стал 5-м в истории бразильцем, забившим в каждом из трех матчей группового этапа на ЧМ

25 июня 2026, 11:29 | Обновлено 25 июня 2026, 11:30
388
0
Винисиус Жуниор вошел в элитный клуб бомбардиров сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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25-летний нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал 5-м представителем своей страны, отличившимся голами в каждом из трех матчей группового этапа на чемпионатах мира.

После голов в ворота сборных Марокко и Гаити форвард отличился дублем в игре против сборной Шотландии.

До Винисиуса подобным достижениям отмечались только Жаирзиньо (1970), Ромарио (1994), Роналдо (2002) и Ривалдо (2002).

Интересным фактом является то, что они стали чемпионами мира в те годы.

Игроки сборной Бразилии, которые забивали во всех трех матчах группового этапа на чемпионатах мира

  • 2026 – Винисиус Жуниор
  • 2002 – Ривалдо
  • 2002 – Роналдо
  • 1994 – Ромарио
  • 1970 – Жаирзиньо
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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