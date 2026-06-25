Винисиус Жуниор вошел в элитный клуб бомбардиров сборной Бразилии
Нападающий стал 5-м в истории бразильцем, забившим в каждом из трех матчей группового этапа на ЧМ
25-летний нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор стал 5-м представителем своей страны, отличившимся голами в каждом из трех матчей группового этапа на чемпионатах мира.
После голов в ворота сборных Марокко и Гаити форвард отличился дублем в игре против сборной Шотландии.
До Винисиуса подобным достижениям отмечались только Жаирзиньо (1970), Ромарио (1994), Роналдо (2002) и Ривалдо (2002).
Интересным фактом является то, что они стали чемпионами мира в те годы.
Игроки сборной Бразилии, которые забивали во всех трех матчах группового этапа на чемпионатах мира
- 2026 – Винисиус Жуниор
- 2002 – Ривалдо
- 2002 – Роналдо
- 1994 – Ромарио
- 1970 – Жаирзиньо
Brazilian players to score in all three of their group games at a World Cup tournament:— Squawka (@Squawka) June 24, 2026
◎ Jairzinho (1970)
◎ Romario (1994)
◎ Ronaldo (2002)
◎ Rivaldo (2002)
◉ Vinicius Junior (2026)🆕
They went on to lift the trophy in each of the previous three times…👀 pic.twitter.com/MepPdGNdGh
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