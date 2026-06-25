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Чемпионат мира
25 июня 2026, 11:14 | Обновлено 25 июня 2026, 11:15
181
0

Снова впереди. Бразилия стала рекордсменом мундиалей по количеству голов

Теперь бразильцы опережают сборную Германии на три гола

25 июня 2026, 11:14 | Обновлено 25 июня 2026, 11:15
181
0
Снова впереди. Бразилия стала рекордсменом мундиалей по количеству голов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Бразилии, забив 3 гола в ворота сборной Шотландии в третьем туре ЧМ-2026, снова стала рекордсменом мировых первенств по количеству забитых мячей.

Сейчас в активе бразильцев 244 гола на чемпионатах мира, что на 3 больше, чем у сборной Германии/ФРГ (241).

Однако немцам свой поединок третьего тура еще предстоит сыграть. Соперником сборной Германии станет сборная Эквадора.

Сборные, забившие 100+ голов на чемпионатах мира

  • 244 – Бразилия
  • 241 – Германия/ФРГ
  • 157 – Аргентина
  • 142 – Франция
  • 128 – Италия
  • 112 – Испания
  • 108 – Англия
  • 103 – Нидерланды
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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