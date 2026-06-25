Снова впереди. Бразилия стала рекордсменом мундиалей по количеству голов

Сборная Бразилии, забив 3 гола в ворота сборной Шотландии в третьем туре ЧМ-2026, снова стала рекордсменом мировых первенств по количеству забитых мячей.

Сейчас в активе бразильцев 244 гола на чемпионатах мира, что на 3 больше, чем у сборной Германии/ФРГ (241).

Однако немцам свой поединок третьего тура еще предстоит сыграть. Соперником сборной Германии станет сборная Эквадора.

Сборные, забившие 100+ голов на чемпионатах мира