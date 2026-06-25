Чемпионат мира25 июня 2026, 11:14 | Обновлено 25 июня 2026, 11:15
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Снова впереди. Бразилия стала рекордсменом мундиалей по количеству голов
Теперь бразильцы опережают сборную Германии на три гола
25 июня 2026, 11:14 | Обновлено 25 июня 2026, 11:15
181
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Сборная Бразилии, забив 3 гола в ворота сборной Шотландии в третьем туре ЧМ-2026, снова стала рекордсменом мировых первенств по количеству забитых мячей.
Сейчас в активе бразильцев 244 гола на чемпионатах мира, что на 3 больше, чем у сборной Германии/ФРГ (241).
Однако немцам свой поединок третьего тура еще предстоит сыграть. Соперником сборной Германии станет сборная Эквадора.
Сборные, забившие 100+ голов на чемпионатах мира
- 244 – Бразилия
- 241 – Германия/ФРГ
- 157 – Аргентина
- 142 – Франция
- 128 – Италия
- 112 – Испания
- 108 – Англия
- 103 – Нидерланды
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