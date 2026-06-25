Тренер сборной Чехии объяснил провал на ЧМ-2026 и сказал, что дальше
Коубек намерен работать дальше
Сборная Чехии неудачно выступила на ЧМ-2026, не сумев выйти из группы с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей – команда набрала лишь один пункт.
Наставник Мирослав Коубек отметил сложности на турнире и заявил, что будет работать дальше.
«Были очень сложные перелеты, включая Мексику, что утомило игроков. На многих повлияла высота в Мехико и нехватка кислорода. Там тяжело играть. Кроме того, многие футболисты были уставшими еще до ЧМ после тяжелого сезона».
«Мое будущее? У меня есть контракт, и сдаваться я не собираюсь. Я намерен продолжать работу», – сказал Коубек.
Осенью Чехия сыграет в группе Лиги наций против Хорватии, Англии и Испании.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На Бленуце претендуют «Кадис», «Ракув», «Вечиста» и «Сигма»
Защитник Валерий Бондаренко присоединится к «Левому Берегу» на правах свободного агента