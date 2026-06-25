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Чемпионат мира
25 июня 2026, 14:25 | Обновлено 25 июня 2026, 14:40
656
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Тренер сборной Чехии объяснил провал на ЧМ-2026 и сказал, что дальше

Коубек намерен работать дальше

25 июня 2026, 14:25 | Обновлено 25 июня 2026, 14:40
656
3 Comments
Тренер сборной Чехии объяснил провал на ЧМ-2026 и сказал, что дальше
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирослав Коубек
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Сборная Чехии неудачно выступила на ЧМ-2026, не сумев выйти из группы с Мексикой, ЮАР и Южной Кореей – команда набрала лишь один пункт.

Наставник Мирослав Коубек отметил сложности на турнире и заявил, что будет работать дальше.

«Были очень сложные перелеты, включая Мексику, что утомило игроков. На многих повлияла высота в Мехико и нехватка кислорода. Там тяжело играть. Кроме того, многие футболисты были уставшими еще до ЧМ после тяжелого сезона».

«Мое будущее? У меня есть контракт, и сдаваться я не собираюсь. Я намерен продолжать работу», – сказал Коубек.

Осенью Чехия сыграет в группе Лиги наций против Хорватии, Англии и Испании.

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Мирослав Коубек сборная Чехии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Reuters
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Коубек прям скопіпастив фрази від Ребрухи
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+3
где то я уже это слышал
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+3
Найніякіша збірна ЧС 
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+1
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