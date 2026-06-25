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Чемпионат мира
25 июня 2026, 10:27 | Обновлено 25 июня 2026, 11:10
829
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Без вариантов для Эквадора и Кюрасао. Расклад на третий тур в группе E

Свой прогноз на итоговые места в этом квартете дал известный тренер Александр Бабич

25 июня 2026, 10:27 | Обновлено 25 июня 2026, 11:10
829
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Без вариантов для Эквадора и Кюрасао. Расклад на третий тур в группе E
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Германии
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Сегодня, 25 июня, на чемпионате мира пройдут решающие матчи в группе E, в которой первое место уже забронировала сборная Германии, которая встретится с Эквадором, а Кот-д’Ивуар будет противостоять Кюрасао. Однако на выход в плей-офф претендуют и остальные три участника квартета. О развязке этой борьбы сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– Уверен, что никто не сомневался в том, что первое место в этой группе завоюет сборная Германии, – сказал Бабич. – На мой взгляд, в последнем матче с Эквадором, которому я отдавал второе место, но южноамериканцы растранжирили свои возможности, наставник немцев Юлиан Нагельсманн прибегнет к ротации, так как прошлый их поединок против Кот-д’Ивуара был непростым. Тем более, что ситуации в группе этому способствует. Но даже это, считаю, не помешает фавориту добиться положительного результата и потопить эквадорцев. 1:0.

Что касается второго матча в этом квартете, то преимущество в противостоянии Кот-д’Ивуара и Кюрасао я отдаю африканцам. У них есть прекрасный шанс занять второе место, на котором команда, кстати, сейчас и находятся. Поэтому мотивация у них будет зашкаливать. Подопечным Дика Адвоката сложно будет составить конкуренцию своему сопернику, учитывая, хотя бы тот факт, как проходили предыдущие матчи с участием Кюрасао и Кот-д`Ивуара. 3:0.

Группа Е Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Германия 2 2 0 0 9 - 2 25.06.26 23:00 Эквадор - Германия20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао 6
2 Кот-д'Ивуар 2 1 0 1 2 - 2 25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор 3
3 Эквадор 2 0 1 1 0 - 1 25.06.26 23:00 Эквадор - Германия21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор 1
4 Кюрасао 2 0 1 1 1 - 7 25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао 1
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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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за Карибський басейн, за Кюрасао!!!
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