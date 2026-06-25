Без вариантов для Эквадора и Кюрасао. Расклад на третий тур в группе E
Свой прогноз на итоговые места в этом квартете дал известный тренер Александр Бабич
Сегодня, 25 июня, на чемпионате мира пройдут решающие матчи в группе E, в которой первое место уже забронировала сборная Германии, которая встретится с Эквадором, а Кот-д’Ивуар будет противостоять Кюрасао. Однако на выход в плей-офф претендуют и остальные три участника квартета. О развязке этой борьбы сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.
– Уверен, что никто не сомневался в том, что первое место в этой группе завоюет сборная Германии, – сказал Бабич. – На мой взгляд, в последнем матче с Эквадором, которому я отдавал второе место, но южноамериканцы растранжирили свои возможности, наставник немцев Юлиан Нагельсманн прибегнет к ротации, так как прошлый их поединок против Кот-д’Ивуара был непростым. Тем более, что ситуации в группе этому способствует. Но даже это, считаю, не помешает фавориту добиться положительного результата и потопить эквадорцев. 1:0.
Что касается второго матча в этом квартете, то преимущество в противостоянии Кот-д’Ивуара и Кюрасао я отдаю африканцам. У них есть прекрасный шанс занять второе место, на котором команда, кстати, сейчас и находятся. Поэтому мотивация у них будет зашкаливать. Подопечным Дика Адвоката сложно будет составить конкуренцию своему сопернику, учитывая, хотя бы тот факт, как проходили предыдущие матчи с участием Кюрасао и Кот-д`Ивуара. 3:0.
|Группа Е
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Германия
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|25.06.26 23:00 Эквадор - Германия20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао
|6
|2
|Кот-д'Ивуар
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар20.06.26 Германия 2:1 Кот-д'Ивуар15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор
|3
|3
|Эквадор
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|25.06.26 23:00 Эквадор - Германия21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао15.06.26 Кот-д'Ивуар 1:0 Эквадор
|1
|4
|Кюрасао
|2
|0
|1
|1
|1 - 7
|25.06.26 23:00 Кюрасао - Кот-д'Ивуар21.06.26 Эквадор 0:0 Кюрасао14.06.26 Германия 7:1 Кюрасао
|1
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