Без вариантов для Эквадора и Кюрасао. Расклад на третий тур в группе E

Сегодня, 25 июня, на чемпионате мира пройдут решающие матчи в группе E, в которой первое место уже забронировала сборная Германии, которая встретится с Эквадором, а Кот-д’Ивуар будет противостоять Кюрасао. Однако на выход в плей-офф претендуют и остальные три участника квартета. О развязке этой борьбы сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал известный тренер, наш эксперт Александр Бабич.

– Уверен, что никто не сомневался в том, что первое место в этой группе завоюет сборная Германии, – сказал Бабич. – На мой взгляд, в последнем матче с Эквадором, которому я отдавал второе место, но южноамериканцы растранжирили свои возможности, наставник немцев Юлиан Нагельсманн прибегнет к ротации, так как прошлый их поединок против Кот-д’Ивуара был непростым. Тем более, что ситуации в группе этому способствует. Но даже это, считаю, не помешает фавориту добиться положительного результата и потопить эквадорцев. 1:0.

Что касается второго матча в этом квартете, то преимущество в противостоянии Кот-д’Ивуара и Кюрасао я отдаю африканцам. У них есть прекрасный шанс занять второе место, на котором команда, кстати, сейчас и находятся. Поэтому мотивация у них будет зашкаливать. Подопечным Дика Адвоката сложно будет составить конкуренцию своему сопернику, учитывая, хотя бы тот факт, как проходили предыдущие матчи с участием Кюрасао и Кот-д`Ивуара. 3:0.