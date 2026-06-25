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Чемпионат мира
25 июня 2026, 03:46 | Обновлено 25 июня 2026, 03:52
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Сборная Марокко переписала историю африканского футбола на ЧМ

Марокканцы – лидеры своего континента

25 июня 2026, 03:46 | Обновлено 25 июня 2026, 03:52
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0
Сборная Марокко переписала историю африканского футбола на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Марокко обновила достижения африканских команд на чемпионатах мира после победы над Гаити в третьем туре (4:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Марокко стала единственной африканской сборной, одержавшей семь побед на мундиалях.

Также команда установила рекорд по количеству забитых мячей на чемпионатах мира среди африканских сборных – 26 голов.

Подопечные Мохамеда Уахби набрали 7 очков на групповом этапе, финишировали вторыми в группе С и вышли в плей-офф в третий раз в своей истории.

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Андрей Витренко Источник: Opta
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