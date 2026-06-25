Сборная Марокко переписала историю африканского футбола на ЧМ
Марокканцы – лидеры своего континента
Сборная Марокко обновила достижения африканских команд на чемпионатах мира после победы над Гаити в третьем туре (4:2).
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Марокко стала единственной африканской сборной, одержавшей семь побед на мундиалях.
Также команда установила рекорд по количеству забитых мячей на чемпионатах мира среди африканских сборных – 26 голов.
Подопечные Мохамеда Уахби набрали 7 очков на групповом этапе, финишировали вторыми в группе С и вышли в плей-офф в третий раз в своей истории.
1 - Le Maroc est désormais l'équipe africaine qui compte le plus de victoires (7) et le plus de buts marqués (26) dans l'histoire de la Coupe du Monde.— OptaJean (@OptaJean) June 25, 2026
Continental. https://t.co/CBB8USWjtP
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