Чемпионат мира25 июня 2026, 02:47 | Обновлено 25 июня 2026, 02:51
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ВИДЕО. Дожали. Сборная Марокко впервые повела в матче с Гаити
Суфьян Рахими забил пятый мяч в поединке
25 июня 2026, 02:47 | Обновлено 25 июня 2026, 02:51
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Сборная Марокко на 78-й минуте впервые вышла вперед в матче третьего тура ЧМ-2026 против Гаити.
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Приблизил свою команду к победе форвард Суфьян Рахими – 3:2.
Опытный игрок остановил мяч в штрафной площади после углового и вколотил его в сетку.
Для 30-летнего нападающего этот гол стал первым на чемпионатах мира.
ВИДЕО. Дожали. Сборная Марокко впервые повела в матче с Гаити
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