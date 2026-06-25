Сборная Марокко на 78-й минуте впервые вышла вперед в матче третьего тура ЧМ-2026 против Гаити.

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Приблизил свою команду к победе форвард Суфьян Рахими – 3:2.

Опытный игрок остановил мяч в штрафной площади после углового и вколотил его в сетку.

Для 30-летнего нападающего этот гол стал первым на чемпионатах мира.

ВИДЕО. Дожали. Сборная Марокко впервые повела в матче с Гаити

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine