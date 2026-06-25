Будущий игрок Баварии установил уникальное достижение на ЧМ
Исмаэль Сайбари – первый африканец, забивавший в трех матчах группового этапа
25-летний марокканец Исмаэль Сайбари вошел в историю чемпионатов мира после гола в ворота Гаити под занавес первого тайма.
Полузащитник стал первым африканцем, забившим во всех трех матчах группового этапа мундиаля.
Перед матчем с Гаити Сайбари поразил ворота Бразилии (1:1) и Шотландии (1:0).
Нынешний чемпионат мира стал дебютным для Исмаэля. Уже после этого турнира Сайбари официально перейдет из ПСВ в «Баварию».
Ismael Saibari is the first ever Moroccan player to score in all three group games at a single World Cup tournament.— Squawka (@Squawka) June 24, 2026
⚽ vs. Brazil
⚽ vs. Scotland
⚽ vs. Haiti
New record unlocked. 🔓 pic.twitter.com/5p5hFUkTwE
🚨 DANS L’HISTOIRE ! 🌍🥇— 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) June 24, 2026
Ismaël Saïbari 🇲🇦 devient le 𝙋𝙍𝙀𝙈𝙄𝙀𝙍 joueur africain à marquer sur 3 matchs de poules d’une Coupe du Monde. 🤯👏🏻 pic.twitter.com/qEcEfQHvBo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
К команде присоединился Мунгенге
В 1/16 финала вышли Мексика, США, Германия, Аргентина, Франция, Норвегия, Колумбия