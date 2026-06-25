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Чемпионат мира
25 июня 2026, 02:31 | Обновлено 25 июня 2026, 02:33
181
0

Будущий игрок Баварии установил уникальное достижение на ЧМ

Исмаэль Сайбари – первый африканец, забивавший в трех матчах группового этапа

25 июня 2026, 02:31 | Обновлено 25 июня 2026, 02:33
181
0
Будущий игрок Баварии установил уникальное достижение на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаэль Сайбари
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25-летний марокканец Исмаэль Сайбари вошел в историю чемпионатов мира после гола в ворота Гаити под занавес первого тайма.

Полузащитник стал первым африканцем, забившим во всех трех матчах группового этапа мундиаля.

Перед матчем с Гаити Сайбари поразил ворота Бразилии (1:1) и Шотландии (1:0).

Нынешний чемпионат мира стал дебютным для Исмаэля. Уже после этого турнира Сайбари официально перейдет из ПСВ в «Баварию».

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Сборная Марокко переписала историю африканского футбола на ЧМ
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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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