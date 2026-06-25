Чемпионат мира25 июня 2026, 02:07 | Обновлено 25 июня 2026, 02:23
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ВИДЕО. Ассист Хакими. Марокко за 3 минуты сравняло счет: Сайбари забил
Гаитяне не выдержали давления от соперника
25 июня 2026, 02:07 | Обновлено 25 июня 2026, 02:23
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25-летний полузащитник ПСВ и сборной Марокко Исмаэль Сайбари забил в конце первого тайма против Гаити в рамках третьего тура ЧМ-2026.
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Игрок на 45+1-й минуте воспользовался передачей Ашрафа Хакими и вколотил мяч в нижний угол ворот.
Гол Исмаэля снова вернул марокканцев в игру – 2:2.
Интересно, что форвард забил в третьем матче подряд на ЧМ-2026.
ВИДЕО. Ассист Хакими. Марокко за 3 минуты сравняло счет: Сайбари забил
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