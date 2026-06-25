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  4. Обошел Мбаппе. Талант Боснии и Герцеговины установил рекорд на ЧМ
Чемпионат мира
25 июня 2026, 05:27 |
81
0

Обошел Мбаппе. Талант Боснии и Герцеговины установил рекорд на ЧМ

Гол Керима Алайбеговича стал историческим для турнира

25 июня 2026, 05:27 |
81
0
Обошел Мбаппе. Талант Боснии и Герцеговины установил рекорд на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Керим Алайбегович
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Нападающий «РБ Зальцбург» и сборной Боснии и Герцеговины Керим Алайбегович установил новый рекорд на чемпионатах мира после гола в матче третьего тура против Катара.

Алайбегович отличился на 28-й минуте и стал самым молодым игроком в истории мундиалей, забившим из-за пределов штрафной площади. На момент гола ему было 18 лет и 276 дней.

Предыдущее достижение принадлежало французу Килиану Мбаппе: форвард на ЧМ-2018 забил дальним ударом в возрасте 19 лет и 207 дней.

Напомним, что сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар (3:1) и финишировала третьей в группе В, сохраняя все шансы на выход в плей-офф. Сам Керим был признан лучшим игроком матча.

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Катар сборная Боснии и Герцеговины по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика Килиан Мбаппе
Андрей Витренко Источник: Opta
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