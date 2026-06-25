Обошел Мбаппе. Талант Боснии и Герцеговины установил рекорд на ЧМ
Гол Керима Алайбеговича стал историческим для турнира
Нападающий «РБ Зальцбург» и сборной Боснии и Герцеговины Керим Алайбегович установил новый рекорд на чемпионатах мира после гола в матче третьего тура против Катара.
Алайбегович отличился на 28-й минуте и стал самым молодым игроком в истории мундиалей, забившим из-за пределов штрафной площади. На момент гола ему было 18 лет и 276 дней.
Предыдущее достижение принадлежало французу Килиану Мбаппе: форвард на ЧМ-2018 забил дальним ударом в возрасте 19 лет и 207 дней.
Напомним, что сборная Боснии и Герцеговины обыграла Катар (3:1) и финишировала третьей в группе В, сохраняя все шансы на выход в плей-офф. Сам Керим был признан лучшим игроком матча.
1 - 🇧🇦 Kerim Alajbegovic (18 Jahre, 276 Tage) ist der jüngste Spieler mit einem Tor von außerhalb des Strafraums bei einer FIFA-Weltmeisterschaft seit detaillierter Datenerfassung 1966.— OptaFranz (@OptaFranz) June 24, 2026
Er löste damit Kylian Mbappé ab (19 Jahre, 207 Tage bei der WM 2018).
Furchtlos. pic.twitter.com/5FOC0XEnac
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