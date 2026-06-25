ФОТО. Талант. Известен лучший игрок матча Босния и Герцеговина – Катар
Керим Алайбегович запомнит этот матч навсегда
18-летний нападающий «РБ Зальцбург» и Боснии и Герцеговины Керим Алайбегович был признан лучшим футболистом матча третьего тура на ЧМ-2026.
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Форвард получил индивидуальную награду за матч против Катара, в котором он отметился голом на 28-й минуте.
В результате Босния и Герцеговина переиграла соперника (3:1) и финишировала в группе В на третьем месте (4 балла), сохраняя шансы на выход в следующий раунд.
Керим отыграл лишь свой 13-й матч в составе сборной, имея теперь на счету два гола и четыре ассиста.
ФОТО. Талант. Известен лучший игрок матча Босния и Герцеговина – Катар
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