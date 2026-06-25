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  4. ФОТО. Талант. Известен лучший игрок матча Босния и Герцеговина – Катар
Чемпионат мира
25 июня 2026, 01:32 | Обновлено 25 июня 2026, 01:35
83
0

ФОТО. Талант. Известен лучший игрок матча Босния и Герцеговина – Катар

Керим Алайбегович запомнит этот матч навсегда

25 июня 2026, 01:32 | Обновлено 25 июня 2026, 01:35
83
0
ФОТО. Талант. Известен лучший игрок матча Босния и Герцеговина – Катар
ФИФА. Керим Алайбегович
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18-летний нападающий «РБ Зальцбург» и Боснии и Герцеговины Керим Алайбегович был признан лучшим футболистом матча третьего тура на ЧМ-2026.

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Форвард получил индивидуальную награду за матч против Катара, в котором он отметился голом на 28-й минуте.

В результате Босния и Герцеговина переиграла соперника (3:1) и финишировала в группе В на третьем месте (4 балла), сохраняя шансы на выход в следующий раунд.

Керим отыграл лишь свой 13-й матч в составе сборной, имея теперь на счету два гола и четыре ассиста.

ФОТО. Талант. Известен лучший игрок матча Босния и Герцеговина – Катар

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Катар сборная Боснии и Герцеговины по футболу ЧМ-2026 по футболу фото лучший игрок
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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