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Чемпионат мира
25 июня 2026, 00:35 | Обновлено 25 июня 2026, 00:57
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Марокко – Гаити

Игра третьего тура группы С начнется 25 июня в 01:00 по Киеву

25 июня 2026, 00:35 | Обновлено 25 июня 2026, 00:57
18
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Марокко – Гаити
Getty Images/Global Images Ukraine
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В четверг, 25 июня, пройдет матч сборных Марокко и Гаити в третьем туре группы С на чемпионате мира 2026.

Примет поединок арена «Atlanta Stadium» в американском городе Атланта, штат Джорджия. Начнется игра в 01:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды впервые в своей истории будут противостоять друг другу.

Сборная Марокко в предыдущих матчах сыграла вничью с Бразилией (1:1) и обыграла Шотландию (1:0). Африканцы идут вторыми и могут зацепиться за первое место.

В то же время для Гаити эта игра уже не имеет турнирного значения. Они проиграли матчи Шотландии (0:1), Бразилии (0:3) и потеряли шансы на плей-офф.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Марокко – Гаити

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Марокко – Гаити
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Группа С (ЧМ-2026)

Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Бразилия 2 1 1 0 4 - 1 25.06.26 01:00 Шотландия - Бразилия20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 4
2 Марокко 2 1 1 0 2 - 1 25.06.26 01:00 Марокко - Гаити20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 4
3 Шотландия 2 1 0 1 1 - 1 25.06.26 01:00 Шотландия - Бразилия20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 3
4 Гаити 2 0 0 2 0 - 4 25.06.26 01:00 Марокко - Гаити20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 0
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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