Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Марокко – Гаити
Игра третьего тура группы С начнется 25 июня в 01:00 по Киеву
В четверг, 25 июня, пройдет матч сборных Марокко и Гаити в третьем туре группы С на чемпионате мира 2026.
Примет поединок арена «Atlanta Stadium» в американском городе Атланта, штат Джорджия. Начнется игра в 01:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды впервые в своей истории будут противостоять друг другу.
Сборная Марокко в предыдущих матчах сыграла вничью с Бразилией (1:1) и обыграла Шотландию (1:0). Африканцы идут вторыми и могут зацепиться за первое место.
В то же время для Гаити эта игра уже не имеет турнирного значения. Они проиграли матчи Шотландии (0:1), Бразилии (0:3) и потеряли шансы на плей-офф.
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Марокко – Гаити
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа С (ЧМ-2026)
|Группа С
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|25.06.26 01:00 Шотландия - Бразилия20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|4
|2
|Марокко
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|25.06.26 01:00 Марокко - Гаити20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|4
|3
|Шотландия
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|25.06.26 01:00 Шотландия - Бразилия20.06.26 Шотландия 0:1 Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|3
|4
|Гаити
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|25.06.26 01:00 Марокко - Гаити20.06.26 Бразилия 3:0 Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|0
|
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