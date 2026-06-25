В четверг, 25 июня, пройдет матч сборных Марокко и Гаити в третьем туре группы С на чемпионате мира 2026.

Примет поединок арена «Atlanta Stadium» в американском городе Атланта, штат Джорджия. Начнется игра в 01:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды впервые в своей истории будут противостоять друг другу.

Сборная Марокко в предыдущих матчах сыграла вничью с Бразилией (1:1) и обыграла Шотландию (1:0). Африканцы идут вторыми и могут зацепиться за первое место.

В то же время для Гаити эта игра уже не имеет турнирного значения. Они проиграли матчи Шотландии (0:1), Бразилии (0:3) и потеряли шансы на плей-офф.

Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 Марокко – Гаити

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Марокко – Гаити Смотреть трансляцию

Группа С (ЧМ-2026)