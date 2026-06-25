Шахтер запланировал большой трансфер под Лигу чемпионов
Луиги может пополнить состав «горняков»
Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к молодому бразильскому нападающему Луиги, выступающему за «Палмейрас».
По информации источников, стороны уже находятся на этапе активных переговоров о возможном трансфере 19-летнего футболиста. Речь идет о потенциальном летнем переходе из Бразилии в Украину.
Луиги является воспитанником академии «Палмейраса» и имеет действующий контракт с клубом до конца 2029 года. В сезоне-2026 нападающий уже отличился двумя забитыми голами, постепенно получая игровую практику в первой команде.
Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет около 4 млн евро, однако в бразильском клубе рассчитывают на более крупную сумму, учитывая долгосрочный контракт и потенциал футболиста.
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