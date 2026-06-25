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Украина. Премьер лига
25 июня 2026, 07:22 |
2266
0

Шахтер запланировал большой трансфер под Лигу чемпионов

Луиги может пополнить состав «горняков»

25 июня 2026, 07:22 |
2266
0
Шахтер запланировал большой трансфер под Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиги
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Донецкий «Шахтер» проявляет интерес к молодому бразильскому нападающему Луиги, выступающему за «Палмейрас».

По информации источников, стороны уже находятся на этапе активных переговоров о возможном трансфере 19-летнего футболиста. Речь идет о потенциальном летнем переходе из Бразилии в Украину.

Луиги является воспитанником академии «Палмейраса» и имеет действующий контракт с клубом до конца 2029 года. В сезоне-2026 нападающий уже отличился двумя забитыми голами, постепенно получая игровую практику в первой команде.

Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет около 4 млн евро, однако в бразильском клубе рассчитывают на более крупную сумму, учитывая долгосрочный контракт и потенциал футболиста.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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