Шахтер может совершить громкий летний трансфер за 25 миллионов евро

Вингер донецкого «Шахтера» Эгиналду может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации источника, серьезный интерес к 21-летнему бразильцу проявляет «Фулхэм». Лондонцы внимательно следят за выступлениями футболиста и рассматривают его как одного из кандидатов для усиления атаки.

«Горняки» готовы рассмотреть продажу своего игрока. Ориентировочная сумма потенциального трансфера составляет от 20 до 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эгиналдо был одним из ключевых футболистов «Шахтера» и привлек внимание ряда европейских клубов, активный интерес к игроку проявляет также «Эспаньол».