Шахтер может совершить громкий летний трансфер за 25 миллионов евро
Эгиналду может перейти в «Фулхэм»
Вингер донецкого «Шахтера» Эгиналду может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
По информации источника, серьезный интерес к 21-летнему бразильцу проявляет «Фулхэм». Лондонцы внимательно следят за выступлениями футболиста и рассматривают его как одного из кандидатов для усиления атаки.
«Горняки» готовы рассмотреть продажу своего игрока. Ориентировочная сумма потенциального трансфера составляет от 20 до 25 миллионов евро.
В прошлом сезоне Эгиналдо был одним из ключевых футболистов «Шахтера» и привлек внимание ряда европейских клубов, активный интерес к игроку проявляет также «Эспаньол».
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