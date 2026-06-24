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  4. Шахтер может совершить громкий летний трансфер за 25 миллионов евро
Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 23:42 |
1510
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Шахтер может совершить громкий летний трансфер за 25 миллионов евро

Эгиналду может перейти в «Фулхэм»

24 июня 2026, 23:42 |
1510
3 Comments
Шахтер может совершить громкий летний трансфер за 25 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду
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Вингер донецкого «Шахтера» Эгиналду может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации источника, серьезный интерес к 21-летнему бразильцу проявляет «Фулхэм». Лондонцы внимательно следят за выступлениями футболиста и рассматривают его как одного из кандидатов для усиления атаки.

«Горняки» готовы рассмотреть продажу своего игрока. Ориентировочная сумма потенциального трансфера составляет от 20 до 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Эгиналдо был одним из ключевых футболистов «Шахтера» и привлек внимание ряда европейских клубов, активный интерес к игроку проявляет также «Эспаньол».

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Эгиналду трансферы АПЛ трансферы УПЛ Фулхэм Шахтер Донецк
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 3
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Не скажу що він поганий гравець, але він посередній і в топа ніколи в житті не перетвориться, по стилю щось ближче до Луїса Адріано, потолок ціни для нього при самих найкращих обставинах - це 8 млн. А 20, і тим паче 25 - ну це смішно 
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після продажу  мінімум 20 гучних гудків - за кожен лям 1 гудок.))
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