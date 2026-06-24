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  4. Клуб Ла Лиги положил глаз на звездного игрока Шахтера. Ожидается трансфер
Испания
24 июня 2026, 16:35 |
870
0

Клуб Ла Лиги положил глаз на звездного игрока Шахтера. Ожидается трансфер

На Эгиналду претендует Эспаньол

24 июня 2026, 16:35 |
870
0
Клуб Ла Лиги положил глаз на звездного игрока Шахтера. Ожидается трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Эгиналду
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21-летний бразильский вингер «Шахтера» Эгиналду этим летом может сменить клуб.

Источник сообщает, что на звездного игрока претендует «Эспаньол». Переход футболиста считается вполне вероятным. В то же время за ним продолжают наблюдать клубы Английской Премьер-лиги.

Эгиналду присоединился к «Шахтеру» в июле 2023 года. В прошлом сезоне он забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 27 матчах за первую команду «горняков». Его контракт с клубом действует до июня 2028 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 5 миллионов евро.

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Эспаньол Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эгиналду
Андрей Плыгун Источник: TransferFeed
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