Клуб Ла Лиги положил глаз на звездного игрока Шахтера. Ожидается трансфер

21-летний бразильский вингер «Шахтера» Эгиналду этим летом может сменить клуб.

Источник сообщает, что на звездного игрока претендует «Эспаньол». Переход футболиста считается вполне вероятным. В то же время за ним продолжают наблюдать клубы Английской Премьер-лиги.

Эгиналду присоединился к «Шахтеру» в июле 2023 года. В прошлом сезоне он забил 9 голов и отдал 3 голевые передачи в 27 матчах за первую команду «горняков». Его контракт с клубом действует до июня 2028 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 5 миллионов евро.