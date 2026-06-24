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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 16:12 |
1239
0

Шахтер может попрощаться с защитником, который нужен клубу Премьер-лиги

Ровенский «Верес» намерен оформить полноценный трансфер Валентина Галонского

24 июня 2026, 16:12 |
1239
0
Шахтер может попрощаться с защитником, который нужен клубу Премьер-лиги
ФК Шахтер Донецк. Валентин Галонский
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Талантливый защитник донецкого «Шахтера» Валентин Галонский может покинуть клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 19-летнего футболиста заинтересован ровенский «Верес», который пригласил украинца на просмотр и остался впечатлен результатами тестов.

Галонский проведет в лагере клуба Премьер-лиги две недели, после чего будет принято решение о будущем защитника. «Верес» намерен оформить полноценный трансфер игрока.

Галонский провел 26 матчей в футболке «Шахтера» U-19, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «горняками» истекает в декабре.

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Шахтер Донецк Верес Ровно Валентин Галонский Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Игорь Бурбас
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