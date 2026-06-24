Шахтер может попрощаться с защитником, который нужен клубу Премьер-лиги
Ровенский «Верес» намерен оформить полноценный трансфер Валентина Галонского
Талантливый защитник донецкого «Шахтера» Валентин Галонский может покинуть клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.
В услугах 19-летнего футболиста заинтересован ровенский «Верес», который пригласил украинца на просмотр и остался впечатлен результатами тестов.
Галонский проведет в лагере клуба Премьер-лиги две недели, после чего будет принято решение о будущем защитника. «Верес» намерен оформить полноценный трансфер игрока.
Галонский провел 26 матчей в футболке «Шахтера» U-19, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «горняками» истекает в декабре.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руан Индио может переехать в Киев
«Лехию» покинули Сарнавский, Дячук и Царенко