Шахтер может попрощаться с защитником, который нужен клубу Премьер-лиги

Талантливый защитник донецкого «Шахтера» Валентин Галонский может покинуть клуб во время летнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас.

В услугах 19-летнего футболиста заинтересован ровенский «Верес», который пригласил украинца на просмотр и остался впечатлен результатами тестов.

Галонский проведет в лагере клуба Премьер-лиги две недели, после чего будет принято решение о будущем защитника. «Верес» намерен оформить полноценный трансфер игрока.

Галонский провел 26 матчей в футболке «Шахтера» U-19, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «горняками» истекает в декабре.