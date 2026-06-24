СУРКИС: «Привезли Пьера в Украину на моей машине, три дня водили по Киеву»
«Динамо» три дня убеждало Пьера Мунгенге выбрать именно клуб УПЛ
Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как ему удалось убедить форварда «ПСЖ» Пьера Мунгенге выбрать именно украинскую команду.
– Что именно вы говорили Мунгенге и его родителям? Ведь все понимают, что из-за войны уровень УПЛ объективно снизился и сейчас уступает французскому чемпионату.
– Я сказал, что в «Динамо» он сможет построить хорошую карьеру. Надо же с чего-то начинать. Мы показали ему базу, рассказали историю клуба. Инфраструктура «Динамо» произвела на Мунгенге огромное впечатление. Мы привезли его в Украину на моей личной машине, три дня водили его по Киеву, показывали город. Парень увидел, что жизнь в столице, несмотря на войну, продолжается.
Пьер Мунгенге провел 35 официальных матчей в прошлом сезоне (21 гол и 12 ассистов).
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