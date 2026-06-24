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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 22:22 |
2310
0

СУРКИС: «Привезли Пьера в Украину на моей машине, три дня водили по Киеву»

«Динамо» три дня убеждало Пьера Мунгенге выбрать именно клуб УПЛ

24 июня 2026, 22:22 |
2310
0
СУРКИС: «Привезли Пьера в Украину на моей машине, три дня водили по Киеву»
ФК Динамо Киев. Пьер Мунгенге
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Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как ему удалось убедить форварда «ПСЖ» Пьера Мунгенге выбрать именно украинскую команду.

– Что именно вы говорили Мунгенге и его родителям? Ведь все понимают, что из-за войны уровень УПЛ объективно снизился и сейчас уступает французскому чемпионату.

– Я сказал, что в «Динамо» он сможет построить хорошую карьеру. Надо же с чего-то начинать. Мы показали ему базу, рассказали историю клуба. Инфраструктура «Динамо» произвела на Мунгенге огромное впечатление. Мы привезли его в Украину на моей личной машине, три дня водили его по Киеву, показывали город. Парень увидел, что жизнь в столице, несмотря на войну, продолжается.

Пьер Мунгенге провел 35 официальных матчей в прошлом сезоне (21 гол и 12 ассистов).

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Динамо Киев Игорь Суркис трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ПСЖ трансферы УПЛ Пьер Мунгенге
Руслан Полищук Источник: Украинский футбол
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