СУРКИС: «Привезли Пьера в Украину на моей машине, три дня водили по Киеву»

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал, как ему удалось убедить форварда «ПСЖ» Пьера Мунгенге выбрать именно украинскую команду.

– Что именно вы говорили Мунгенге и его родителям? Ведь все понимают, что из-за войны уровень УПЛ объективно снизился и сейчас уступает французскому чемпионату.

– Я сказал, что в «Динамо» он сможет построить хорошую карьеру. Надо же с чего-то начинать. Мы показали ему базу, рассказали историю клуба. Инфраструктура «Динамо» произвела на Мунгенге огромное впечатление. Мы привезли его в Украину на моей личной машине, три дня водили его по Киеву, показывали город. Парень увидел, что жизнь в столице, несмотря на войну, продолжается.

Пьер Мунгенге провел 35 официальных матчей в прошлом сезоне (21 гол и 12 ассистов).