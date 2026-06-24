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Чемпионат мира
24 июня 2026, 21:16 |
199
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В Англии уверены, что VAR не дал бы Аргентине выиграть ЧМ-1986

Питер Шилтон утверждает, что VAR отменил бы оба гола Диего Марадоны в матче

24 июня 2026, 21:16 |
199
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В Англии уверены, что VAR не дал бы Аргентине выиграть ЧМ-1986
Getty Images/Global Images Ukraine
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На чемпионате мира 1986 года в Мексике сборная Англии уступила Аргентине (1:2) в 1/4 финала. Вратарь британцев на том турнире Питер Шилтон уверен, что будь в то время изобретен VAR, оба гола Диего Марадоны не были бы засчитаны.

«Если бы VAR существовал, оба гола не были бы засчитаны. Всё просто», – сказал Шилтон. «Никогда не знаешь, что произойдет в игре. Так что кто знает, каким бы был счет. Но, безусловно, два забитых гола не были бы засчитаны».

«VAR иногда довольно долго принимает решение. В этом смысле он немного замедляет игру. Но, очевидно, в случае четвертьфинального матча в Мексике, я определенно думаю, что оба пропущенных нами гола не были бы засчитаны», – добавил экс-вратарь.

Тот чемпионат мира выиграла Аргентина, а Марадона стал звездой турнира.

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Руслан Полищук Источник: The Sun
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