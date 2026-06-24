Челси получил официальное предложение о продаже игрока сборной Англии

Итальянский «Комо» проявляет интерес к английскому центральному защитнику лондонского «Челси» Трево Чалоба, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб Серии А уже сделал официальное предложение о трансфере 26-летнего футболиста.

В сезоне 2025/26 Трево Чалоба провел 47 матчей на клубном уровне, забив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее «Челси» назвал цену на Энцо Фернандеса.