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  4. Челси получил официальное предложение о продаже игрока сборной Англии
Англия
24 июня 2026, 22:55 |
483
0

Челси получил официальное предложение о продаже игрока сборной Англии

Комо хочет подписать Трево Чалобу

24 июня 2026, 22:55 |
483
0
Челси получил официальное предложение о продаже игрока сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Итальянский «Комо» проявляет интерес к английскому центральному защитнику лондонского «Челси» Трево Чалоба, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб Серии А уже сделал официальное предложение о трансфере 26-летнего футболиста.

В сезоне 2025/26 Трево Чалоба провел 47 матчей на клубном уровне, забив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Ранее «Челси» назвал цену на Энцо Фернандеса.

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Комо Трево Чалоба Челси Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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