Англия24 июня 2026, 22:55 |
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Челси получил официальное предложение о продаже игрока сборной Англии
Комо хочет подписать Трево Чалобу
24 июня 2026, 22:55 |
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Итальянский «Комо» проявляет интерес к английскому центральному защитнику лондонского «Челси» Трево Чалоба, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клуб Серии А уже сделал официальное предложение о трансфере 26-летнего футболиста.
В сезоне 2025/26 Трево Чалоба провел 47 матчей на клубном уровне, забив 3 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
Ранее «Челси» назвал цену на Энцо Фернандеса.
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