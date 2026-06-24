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  4. Мбаппе получил сенсационный вариант продолжения карьеры в клубе украинцев
Испания
24 июня 2026, 21:38 |
771
2

Мбаппе получил сенсационный вариант продолжения карьеры в клубе украинцев

Килиан может стать одноклубником Смолякова и Чеберко

24 июня 2026, 21:38 |
771
2 Comments
Мбаппе получил сенсационный вариант продолжения карьеры в клубе украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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27-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе получил сразу два сенсационных предложения о продолжении карьеры.

Как отмечает известный инсайдер Экрем Конур, звездному французу предлагают сменить испанскую Ла Лигу на американскую MLS, где уже играют такие звезды мирового уровня, как Лионель Месси, Луис Суарес, Оливье Жиру, Марко Ройс и другие. По словам журналиста, роскошную жизнь на берегу океана французу обещают «Лос-Анджелес» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба заинтересованы в переходе футболиста и готовы взять на себя все связанные с этим расходы.

Мбаппе такая идея нравится. В будущем он якобы не против переехать в США, но пока не планирует уходить из «Реала», с которым у него ещё три года контракта.

Как известно, в составе «Лос-Анджелеса» выступают сразу два украинца – Артем Смоляков и Евгений Чеберко.

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Лос-Анджелес (MLS) Лос-Анджелес Гэлакси Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе Major League Soccer (MLS) Евгений Чеберко Артем Смоляков
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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А я думав - в оренду в Жирону )
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Ну через років 8 можливо і поїде в MLS
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