Мбаппе получил сенсационный вариант продолжения карьеры в клубе украинцев

27-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе получил сразу два сенсационных предложения о продолжении карьеры.

Как отмечает известный инсайдер Экрем Конур, звездному французу предлагают сменить испанскую Ла Лигу на американскую MLS, где уже играют такие звезды мирового уровня, как Лионель Месси, Луис Суарес, Оливье Жиру, Марко Ройс и другие. По словам журналиста, роскошную жизнь на берегу океана французу обещают «Лос-Анджелес» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба заинтересованы в переходе футболиста и готовы взять на себя все связанные с этим расходы.

Мбаппе такая идея нравится. В будущем он якобы не против переехать в США, но пока не планирует уходить из «Реала», с которым у него ещё три года контракта.

Как известно, в составе «Лос-Анджелеса» выступают сразу два украинца – Артем Смоляков и Евгений Чеберко.