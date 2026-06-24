Мбаппе получил сенсационный вариант продолжения карьеры в клубе украинцев
Килиан может стать одноклубником Смолякова и Чеберко
27-летний нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе получил сразу два сенсационных предложения о продолжении карьеры.
Как отмечает известный инсайдер Экрем Конур, звездному французу предлагают сменить испанскую Ла Лигу на американскую MLS, где уже играют такие звезды мирового уровня, как Лионель Месси, Луис Суарес, Оливье Жиру, Марко Ройс и другие. По словам журналиста, роскошную жизнь на берегу океана французу обещают «Лос-Анджелес» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Оба клуба заинтересованы в переходе футболиста и готовы взять на себя все связанные с этим расходы.
Мбаппе такая идея нравится. В будущем он якобы не против переехать в США, но пока не планирует уходить из «Реала», с которым у него ещё три года контракта.
Как известно, в составе «Лос-Анджелеса» выступают сразу два украинца – Артем Смоляков и Евгений Чеберко.
🚨#RealMadrid LA Galaxy and LAFC are seen as potential destinations for Kylian Mbappé.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 23, 2026
🔥 Both clubs can offer the luxury lifestyle of Southern California.
👀 The 27‑year‑old French striker has not ruled out a move to the United States at some point in his career. https://t.co/dHronSdVAo pic.twitter.com/gELOEyeq7V
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