Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я этого не отрицаю». Моуриньо раскрыл истинную причину возвращения в Реал
Испания
24 июня 2026, 21:17 |
751
0

«Я этого не отрицаю». Моуриньо раскрыл истинную причину возвращения в Реал

Жозе очень любит мадридский клуб

24 июня 2026, 21:17 |
751
0
«Я этого не отрицаю». Моуриньо раскрыл истинную причину возвращения в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Португальский тренер Жозе Моуриньо высказался о причинах своего возвращения в мадридский «Реал».

«Я не отрицаю, что люблю мадридский «Реал», и именно поэтому я возвращаюсь. Буду ли я вести себя в клубе так же, как в прошлый раз? Пришло время быть очень спокойным, анализировать, общаться, задавать вопросы, отвечать на вопросы и [начать] очень свободный и честный диалог», – сказал специалист.

Также Моуриньо ответил на упреки в свой адрес относительно слишком оборонительного стиля во время первого периода работы в Мадриде.

«Команда, забившая больше всего голов в истории испанского футбола, – это мой «Реал». Так насколько оборонительной была эта команда?», – заключил он.

Моуриньо тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год. За это время мадридцы выиграли по одному титулу Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании.

По теме:
Марк КУКУРЕЛЬЯ: «Сделаю за него всю грязную работу»
Мбаппе получил сенсационный вариант продолжения карьеры в клубе украинцев
Барселона нашла альтернативу Хулиану Альваресу
Жозе Моуриньо Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига назначение тренера
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Игроков Динамо больше, чем Шахтера. Символическая сборная УПЛ
Футбол | 24 июня 2026, 17:45 8
ФОТО. Игроков Динамо больше, чем Шахтера. Символическая сборная УПЛ
ФОТО. Игроков Динамо больше, чем Шахтера. Символическая сборная УПЛ

Из чемпионской команды только два игрока

ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
Футбол | 24 июня 2026, 07:14 13
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу
ОФИЦИАЛЬНО. Минус три украинца. Футболисты Динамо оказались не нужны клубу

«Лехию» покинули Сарнавский, Дячук и Царенко

Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Футбол | 24.06.2026, 08:02
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Футбол | 24.06.2026, 07:27
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Известный украинский клуб ждет футболиста Динамо. Все зависит от Костюка
Футбол | 24.06.2026, 20:22
Известный украинский клуб ждет футболиста Динамо. Все зависит от Костюка
Известный украинский клуб ждет футболиста Динамо. Все зависит от Костюка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 124
Футбол
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
Начался процесс объединения знаменитых украинских команд
24.06.2026, 10:23 7
Футбол
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 5
Бокс
Матвей Пономаренко принял английский вызов
Матвей Пономаренко принял английский вызов
24.06.2026, 08:43 7
Футбол
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
Александр УСИК: «Он – единственный, кого я боюсь»
23.06.2026, 07:37 6
Бокс
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
Сделка завершена на 99,9%. Цыганков переходит в знаменитый клуб
23.06.2026, 08:49 18
Футбол
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
Чемпион предупредил Верховена: Тебе не нужен бой. Усик – король реваншей
23.06.2026, 01:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем