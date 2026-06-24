«Я этого не отрицаю». Моуриньо раскрыл истинную причину возвращения в Реал

Португальский тренер Жозе Моуриньо высказался о причинах своего возвращения в мадридский «Реал».

«Я не отрицаю, что люблю мадридский «Реал», и именно поэтому я возвращаюсь. Буду ли я вести себя в клубе так же, как в прошлый раз? Пришло время быть очень спокойным, анализировать, общаться, задавать вопросы, отвечать на вопросы и [начать] очень свободный и честный диалог», – сказал специалист.

Также Моуриньо ответил на упреки в свой адрес относительно слишком оборонительного стиля во время первого периода работы в Мадриде.

«Команда, забившая больше всего голов в истории испанского футбола, – это мой «Реал». Так насколько оборонительной была эта команда?», – заключил он.

Моуриньо тренировал «Реал» с 2010 по 2013 год. За это время мадридцы выиграли по одному титулу Ла Лиги, Кубка и Суперкубка Испании.