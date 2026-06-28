Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере

Нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк завершил аренду в нидерландской «Фортуне» и вернулся в расположение киевского «Динамо».

По имеющейся информации, 26-летний полузащитник сумел убедить новый тренерский штаб «бело-синих» во главе с Игорем Костюком в своей полезности и получит возможность проявить себя во время подготовки к новому сезону.

Ожидается, что Лонвейк останется в команде как минимум на стартовом этапе кампании и сможет помочь киевлянам в матчах квалификации Лиги Европы.