Украина. Премьер лига28 июня 2026, 08:02 |
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Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Тренер рассчитывает на Лонвейка
28 июня 2026, 08:02 |
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Нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк завершил аренду в нидерландской «Фортуне» и вернулся в расположение киевского «Динамо».
По имеющейся информации, 26-летний полузащитник сумел убедить новый тренерский штаб «бело-синих» во главе с Игорем Костюком в своей полезности и получит возможность проявить себя во время подготовки к новому сезону.
Ожидается, что Лонвейк останется в команде как минимум на стартовом этапе кампании и сможет помочь киевлянам в матчах квалификации Лиги Европы.
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