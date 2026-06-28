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  4. Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Украина. Премьер лига
28 июня 2026, 08:02 |
754
0

Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере

Тренер рассчитывает на Лонвейка

28 июня 2026, 08:02 |
754
0
Костюк решил судьбу игрока, родители которого просили Суркиса о трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Лонвейк
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Нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк завершил аренду в нидерландской «Фортуне» и вернулся в расположение киевского «Динамо».

По имеющейся информации, 26-летний полузащитник сумел убедить новый тренерский штаб «бело-синих» во главе с Игорем Костюком в своей полезности и получит возможность проявить себя во время подготовки к новому сезону.

Ожидается, что Лонвейк останется в команде как минимум на стартовом этапе кампании и сможет помочь киевлянам в матчах квалификации Лиги Европы.

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Джастин Лонвейк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Костюк
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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