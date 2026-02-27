Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игорь СУРКИС: «Мне позвонили ночью, требовали отпустить его из Динамо»
27 февраля 2026, 19:27 | Обновлено 27 февраля 2026, 19:30
Президент киевского клуба рассказал о трансферной политике и ситуации с Джастином Лонвейком

ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал трансферную политику клуба, а также ответил на критику из-за отсутствия усилений новыми футболистами:

«Эти легионеры, Витиньо, Эрик Рамирес, они все могли играть до сих пор за нашу команду, за «Динамо» Киев.

Этот Лонвейк (Джастин) вообще, когда первый раз возле нашего тренировочного манежа упал Шахед, мне его родители в три часа ночи звонили и требовали отпустить их сынка из клуба.

Ну, мы были вынуждены его отпустить. Брать легионеров для количества, когда есть свои ребята... Я не буду закрывать дорогу для Редушко, Пономаренко.

Меня не беспокоит, что говорят разные журналисты, я даже их имен не буду называть. В нашем клубе все довольны. Закончится война, все увидят», – подытожил Суркис.

Джастин Лонвейк перебрался в киевский клуб в 2023 году из бельгийского «Андерлехта». «Динамо» отдало два миллиона евро за переход полузащитника сборной Суринама.

В текущем сезоне Лонвейк провел 17 матчей во всех турнирах за нидерландскую «Фортуну», где играет на правах аренды, и забил пять голов. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 800 тысяч евро.

Николай Тытюк Источник: Профутбол Digital
Денис Брегін
Як цей шлак міг щось дати ДК?
