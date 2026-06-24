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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 09:58 | Обновлено 24 июня 2026, 11:06
873
0

Уехал в Бразилию. Легионер клуба УПЛ неожиданно нашел новый клуб

Эдсон сменит клубную прописку

24 июня 2026, 09:58 | Обновлено 24 июня 2026, 11:06
873
0
Уехал в Бразилию. Легионер клуба УПЛ неожиданно нашел новый клуб
ФК Карпаты
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Бразильский полузащитник львовских Карпат Эдсон сменит клубную прописку, перебравшись в чемпионат Бразилии.

По информации бразильского журналиста Хорхе Николы, Эдсон станет игроком ФК Рема, который выступает в бразильской Серии А – игрок уже прибыл в Бразилию и готовится пройти медосмотр.

Эдсон выступает за «Карпаты» с января этого года, когда перешел из «Руха». До этого он играл за «Рух» с января 2022, подписав контракт с клубом как свободный агент. В составе «Карпат» Эдсон Фернандо провел 8 матчей и отдал 2 результативные передачи.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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