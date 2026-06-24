Уехал в Бразилию. Легионер клуба УПЛ неожиданно нашел новый клуб
Эдсон сменит клубную прописку
Бразильский полузащитник львовских Карпат Эдсон сменит клубную прописку, перебравшись в чемпионат Бразилии.
По информации бразильского журналиста Хорхе Николы, Эдсон станет игроком ФК Рема, который выступает в бразильской Серии А – игрок уже прибыл в Бразилию и готовится пройти медосмотр.
Эдсон выступает за «Карпаты» с января этого года, когда перешел из «Руха». До этого он играл за «Рух» с января 2022, подписав контракт с клубом как свободный агент. В составе «Карпат» Эдсон Фернандо провел 8 матчей и отдал 2 результативные передачи.
O volante Edson Fernando é o novo reforço do Remo. Apurei que ele desembarcou nesta segunda-feira em Belém. Empréstimo até dezembro, com opção de compra. Karpaty receberá compensação financeira no negócio que foi fechado pelo @m_robalinho pic.twitter.com/aUUbRCFJs8— Jorge Nicola (@jorgenicola) June 22, 2026
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