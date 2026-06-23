Уйдет в Первую лигу. Один из лучших бомбардиров УПЛ выбрал новый клуб
Андрей Сторчоус сменит клубную прописку
ФК Кудровка таки не смогла удержать лидера после дебютного сезона в Украинской Премьер-лиге – полузащитник Андрей Сторчоус сменит клубную прописку.
Как стало известно Sport.ua, 31-летний полузащитник переберется в Александрию – о трансфере будет сообщено после 30 июня. Ориентировочно, опытный полузащитник подпишет контракт с «горожанами» на два года – до лета 2028 года.
В сезоне 2025/26 Андрей Сторчоус провел дебютный сезон в Украинской Премьер-лиге и сразу стал одним из лучших бомбардиров первенства. В активе Андрея 12 забитых мячей.
ФК Александрия по итогам прошедшего сезона не сумел сохранить прописку в УПЛ. Подопечные Владимира Шарана начнут новый сезон в Первой лиге Украины.
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