ОФИЦИАЛЬНО. Легионер и два украинца. ЛНЗ подписал трех новичков

Черкасский ЛНЗ начал активную трансферную кампанию.«Фиолетовые» подписали трех новичков в летнее межсезонье – все трое ранее выступали в составе львовского Руха.

По официальной информации, к расположению «фиолетовых» присоединились Виталий Роман, Андрей Китела и Таллес Бренер. О сроках соглашений и аспектах личных контрактах ничего неизвестно.

По итогам сезона 2025/26 ЛНЗ занял второе место турнирной таблицы УПЛ, что позволит «фиолетовым» сыграть в квалификации в Лигу конференций. В еврокубках подопечные Виталия Пономарева сыграют против бельгийского Гента.