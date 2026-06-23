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Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 13:12 | Обновлено 23 июня 2026, 13:29
608
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер и два украинца. ЛНЗ подписал трех новичков

Роман, Китела и Таллес Бренер сменили клубную прописку

23 июня 2026, 13:12 | Обновлено 23 июня 2026, 13:29
608
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер и два украинца. ЛНЗ подписал трех новичков
ФК ЛНЗ
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Черкасский ЛНЗ начал активную трансферную кампанию.«Фиолетовые» подписали трех новичков в летнее межсезонье – все трое ранее выступали в составе львовского Руха.

По официальной информации, к расположению «фиолетовых» присоединились Виталий Роман, Андрей Китела и Таллес Бренер. О сроках соглашений и аспектах личных контрактах ничего неизвестно.

По итогам сезона 2025/26 ЛНЗ занял второе место турнирной таблицы УПЛ, что позволит «фиолетовым» сыграть в квалификации в Лигу конференций. В еврокубках подопечные Виталия Пономарева сыграют против бельгийского Гента.

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ЛНЗ Черкассы Рух Львов Виталий Роман Андрей Китела Таллес Бренер трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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