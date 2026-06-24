В Астон Вилле определились с судьбой Моргана Роджерса
Бирмингемский клуб с лидером прощаться не намерен
«Астон Вилла» не намерен прощаться с английским полузащитником Морганом Роджерсом. об этом сообщает Sky Sports
По информации источника, в Бирмингеме не хотят расставаться с лидером команды, потому даже не установили на него ценник. Англичанин находится на радарах «Арсенала», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
В прошедшем сезоне на счету Моргана Роджерса 55 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 14 результативными ударами и 12 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» лидирует в гонке за голкипера из Японии.
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