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Англия
24 июня 2026, 12:30 | Обновлено 24 июня 2026, 12:34
65
0

В Астон Вилле определились с судьбой Моргана Роджерса

Бирмингемский клуб с лидером прощаться не намерен

24 июня 2026, 12:30 | Обновлено 24 июня 2026, 12:34
65
0
В Астон Вилле определились с судьбой Моргана Роджерса
Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Роджерс
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«Астон Вилла» не намерен прощаться с английским полузащитником Морганом Роджерсом. об этом сообщает Sky Sports

По информации источника, в Бирмингеме не хотят расставаться с лидером команды, потому даже не установили на него ценник. Англичанин находится на радарах «Арсенала», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В прошедшем сезоне на счету Моргана Роджерса 55 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 14 результативными ударами и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» лидирует в гонке за голкипера из Японии.

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Даниил Кирияка Источник: Sky Sports
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