В Астон Вилле определились с судьбой Моргана Роджерса

«Астон Вилла» не намерен прощаться с английским полузащитником Морганом Роджерсом. об этом сообщает Sky Sports

По информации источника, в Бирмингеме не хотят расставаться с лидером команды, потому даже не установили на него ценник. Англичанин находится на радарах «Арсенала», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В прошедшем сезоне на счету Моргана Роджерса 55 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 14 результативными ударами и 12 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Астон Вилла» лидирует в гонке за голкипера из Японии.