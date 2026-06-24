Динамо решило активировать клаусулу сборника. Произошло непредвиденное
Киевляне были готовы купить Деллову, но тот получил травму
Киевское «Динамо» хотело подписать центрального защитника Люмбарда Деллову, выступающего за ЦСКА София.
По информации болгарских СМИ, переговоры о возможном переходе 27-летнего защитника фактически заморожены. Украинский клуб был готов активировать клаусулу игрока в размере 950 тысяч евро и серьезно рассматривал его кандидатуру для усиления обороны.
Впрочем, на пути трансфера встали сразу несколько факторов. Прежде всего речь идет о недавнем переломе стопы, из-за которого футболист проходит реабилитацию. Кроме того, по данным источника, самого Деллову сдерживают опасения по поводу переезда в Украину во время войны.
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