Динамо решило активировать клаусулу сборника. Произошло непредвиденное

Киевское «Динамо» хотело подписать центрального защитника Люмбарда Деллову, выступающего за ЦСКА София.

По информации болгарских СМИ, переговоры о возможном переходе 27-летнего защитника фактически заморожены. Украинский клуб был готов активировать клаусулу игрока в размере 950 тысяч евро и серьезно рассматривал его кандидатуру для усиления обороны.

Впрочем, на пути трансфера встали сразу несколько факторов. Прежде всего речь идет о недавнем переломе стопы, из-за которого футболист проходит реабилитацию. Кроме того, по данным источника, самого Деллову сдерживают опасения по поводу переезда в Украину во время войны.