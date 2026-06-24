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Украина. Премьер лига
24 июня 2026, 22:22 | Обновлено 24 июня 2026, 22:29
1932
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Динамо решило активировать клаусулу сборника. Произошло непредвиденное

Киевляне были готовы купить Деллову, но тот получил травму

24 июня 2026, 22:22 | Обновлено 24 июня 2026, 22:29
1932
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Динамо решило активировать клаусулу сборника. Произошло непредвиденное
Getty Images/Global Images Ukraine. Люмбард Деллова
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Киевское «Динамо» хотело подписать центрального защитника Люмбарда Деллову, выступающего за ЦСКА София.

По информации болгарских СМИ, переговоры о возможном переходе 27-летнего защитника фактически заморожены. Украинский клуб был готов активировать клаусулу игрока в размере 950 тысяч евро и серьезно рассматривал его кандидатуру для усиления обороны.

Впрочем, на пути трансфера встали сразу несколько факторов. Прежде всего речь идет о недавнем переломе стопы, из-за которого футболист проходит реабилитацию. Кроме того, по данным источника, самого Деллову сдерживают опасения по поводу переезда в Украину во время войны.

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Люмбард Деллова Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев ЦСКА София трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Тема Спорт
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Ідіот. Ще десять статтей про це напиши.
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