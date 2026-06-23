Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги

Киевское «Динамо» продолжает работать на трансферном рынке и присматривается к усилению атакующей линии.

По информации источников, в сфере интересов столичного клуба оказался 19-летний нападающий бразильского «Крузейро» Руан Индио. Форвард уже привлек внимание нескольких европейских клубов, в частности из Португалии и Украины.

В бразильском клубе не исключают возможность трансфера в случае поступления предложения, соответствующего их финансовым ожиданиям. В то же время в «Крузейро» рассматривают вариант привлечения игрока в основную команду уже в следующем сезоне, если договоренности не будут достигнуты в ближайшее время.

Отмечается, что игроком интересуется и «Металлист», хотя есть вероятность того, что речь идет именно о «Харькове». Сумма трансфера может составить 3 миллиона евро, но «Крузейро» планирует сохранить за собой 0,33% прав на игрока.