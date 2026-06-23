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  4. Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 20:27 |
3116
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Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги

Руан Индио может переехать в Киев

23 июня 2026, 20:27 |
3116
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Динамо нашло нового нападающего. Суркис заплатит большие деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Руан Индио
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Киевское «Динамо» продолжает работать на трансферном рынке и присматривается к усилению атакующей линии.

По информации источников, в сфере интересов столичного клуба оказался 19-летний нападающий бразильского «Крузейро» Руан Индио. Форвард уже привлек внимание нескольких европейских клубов, в частности из Португалии и Украины.

В бразильском клубе не исключают возможность трансфера в случае поступления предложения, соответствующего их финансовым ожиданиям. В то же время в «Крузейро» рассматривают вариант привлечения игрока в основную команду уже в следующем сезоне, если договоренности не будут достигнуты в ближайшее время.

Отмечается, что игроком интересуется и «Металлист», хотя есть вероятность того, что речь идет именно о «Харькове». Сумма трансфера может составить 3 миллиона евро, но «Крузейро» планирует сохранить за собой 0,33% прав на игрока.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Про гравця з топ- клубу вже не заходить,придумали новий клікбейт 
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Не будем отбирать хлеб у кротов надо собрать 22 бразила. Поэтому это к кротам
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