Игрок сборной Казахстана отреагировал на потенциальный трансфер в Динамо
Виталий Латурнус признался, что не думал о продолжении карьеры в чемпионате Украины
Форвард «Актобе» и сборной Казахстана U-19 Виталий Латурнус прокомментировал информацию о возможном продолжении карьеры в составе киевского «Динамо»:
– Можете ли прокомментировать свой потенциальный трансфер в Украину?
– Пока никакой информации я не владею.
– Рассматриваете ли вообще такой вариант с переездом в украинский чемпионат?
– Не задавался этим вопросом, – ответил Латурнус.
Талантливый нападающий провел 15 матчей за «Актобе», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Игрок может закрыть позиции форварда, центрального и опорного полузащитника.
В активе Латурнуса – три матча за сборную Казахстана U-19. Контракт футболиста истекает в декабре 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 50 тысяч долларов.
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