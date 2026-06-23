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  4. Игрок сборной Казахстана отреагировал на потенциальный трансфер в Динамо
Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 14:19 |
1358
0

Игрок сборной Казахстана отреагировал на потенциальный трансфер в Динамо

Виталий Латурнус признался, что не думал о продолжении карьеры в чемпионате Украины

23 июня 2026, 14:19 |
1358
0
Игрок сборной Казахстана отреагировал на потенциальный трансфер в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Латурнус
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Форвард «Актобе» и сборной Казахстана U-19 Виталий Латурнус прокомментировал информацию о возможном продолжении карьеры в составе киевского «Динамо»:

– Можете ли прокомментировать свой потенциальный трансфер в Украину?

– Пока никакой информации я не владею.

– Рассматриваете ли вообще такой вариант с переездом в украинский чемпионат?

– Не задавался этим вопросом, – ответил Латурнус.

Талантливый нападающий провел 15 матчей за «Актобе», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Игрок может закрыть позиции форварда, центрального и опорного полузащитника.

В активе Латурнуса – три матча за сборную Казахстана U-19. Контракт футболиста истекает в декабре 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 50 тысяч долларов.

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Динамо Киев чемпионат Казахстана по футболу Актобе трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Инсайды от Пасичныка
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