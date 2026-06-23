Игрок сборной Казахстана отреагировал на потенциальный трансфер в Динамо

Форвард «Актобе» и сборной Казахстана U-19 Виталий Латурнус прокомментировал информацию о возможном продолжении карьеры в составе киевского «Динамо»:

– Можете ли прокомментировать свой потенциальный трансфер в Украину?

– Пока никакой информации я не владею.

– Рассматриваете ли вообще такой вариант с переездом в украинский чемпионат?

– Не задавался этим вопросом, – ответил Латурнус.

Талантливый нападающий провел 15 матчей за «Актобе», в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Игрок может закрыть позиции форварда, центрального и опорного полузащитника.

В активе Латурнуса – три матча за сборную Казахстана U-19. Контракт футболиста истекает в декабре 2027 года, а его трансферная стоимость составляет 50 тысяч долларов.