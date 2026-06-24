Златко ДАЛИЧ: «Честно говоря, я не ожидал, что будет настолько тяжело»

Главный тренер национальной сборной Хорватии Златко Далич поделился эмоциями после победы своей команды над Панамой (1:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

«Хочу поздравить соперника, который сегодня был очень хорошим и создал нам много сложностей. Честно говоря, я не ожидал, что будет настолько тяжело.

Мы отреагировали не лучшим образом, возможно, из-за давления, ведь нам были очень нужны эти три очка. Я рад, что мы смогли выиграть 200-й матч Луки Модрича. Он сегодня сыграл отлично в 40-летнем возрасте. Мы очень счастливы, что он в национальной команде», – сказал Далич.

На нынешнем Мундиале национальная сборная Хорватии уступила сборной Англии (2:4) и минимально переиграла Панаму (1:0). В третьем туре подопечные Златко Далича сыграют против сборной Ганы.