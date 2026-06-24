29-летний полузащитник сборной Панамы Кристиан Мартинес получил признание в матче второго тура ЧМ-2026 против Хорватии.

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Несмотря на негативный результат для сборной Панамы (0:1), Кристиан стал лучшим игроком поединка.

Мартинес отыграл все 90 минут матча, однако его кандидатура на награду вызывает вопросы.

Одним из главных претендентов на победу в голосовании должен был быть Анте Будимир, чей гол и решил исход матча.

ФОТО. Удивили. Объявлен лучший игрок матча Панама – Хорватия