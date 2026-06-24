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Чемпионат мира
24 июня 2026, 04:15 | Обновлено 24 июня 2026, 04:25
379
0

Таблица ЧМ-2026. Хорватия выбила Панаму, Англия делит первое место с Ганой

23–24 июня на мундиале состоялись матчи 2-го тура в группе L

24 июня 2026, 04:15 | Обновлено 24 июня 2026, 04:25
379
0
Таблица ЧМ-2026. Хорватия выбила Панаму, Англия делит первое место с Ганой
Getty Images/Global Images Ukraine
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На чемпионате мира 2026 завершены матчи второго тура в группе L.

Сборная Англии не сумела переиграть Гану – встреча завершилась со счетом 0:0.

Команда Хорватии одержала минимальную победу над Панамой (1:0) благодаря голу джокера Анте Будимира.

Турнирное полоажение в группе L: Англия (4), Гана (4), Хорватия (3), Панама (0)

Англия занимает первое место благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.

Пока что ни одна сборная еще не гарантировала себе плей-офф мундиаля. Англия, Гана и Хорватия имеют хорошие шансы на 1/16 финала, а Панама завершила борьбу за выход в плей-офф.

В последнем туре Англия встретится с Панамой, а Хорватия встретится с Ганой. Поединки 3-го тура в квартете L состоятся в ночь на 28 июня и начнут в 00:00 по Киеву.

По итогам трех туров в плей-офф напрямую выйдут две лучшие сборные группы. Команда, занявшая третье место, тоже может пройти дальше – если окажется среди 8 лучших из 12 третьих мест.

Чемпионат мира 2026. Группа L

Второй тур. 23–24 июня

  • Панама – Хорватия – 0:1

Гол: Будимир, 54

  • Англия – Гана – 0:0

Группа L

Группа L Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Англия 2 1 1 0 4 - 2 28.06.26 00:00 Панама - Англия23.06.26 Англия 0:0 Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 4
2 Гана 2 1 1 0 1 - 0 28.06.26 00:00 Хорватия - Гана23.06.26 Англия 0:0 Гана18.06.26 Гана 1:0 Панама 4
3 Хорватия 2 1 0 1 3 - 4 28.06.26 00:00 Хорватия - Гана24.06.26 Панама 0:1 Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия 3
4 Панама 2 0 0 2 0 - 2 28.06.26 00:00 Панама - Англия24.06.26 Панама 0:1 Хорватия18.06.26 Гана 1:0 Панама 0
Полная таблица

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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