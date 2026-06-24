Таблица ЧМ-2026. Хорватия выбила Панаму, Англия делит первое место с Ганой
23–24 июня на мундиале состоялись матчи 2-го тура в группе L
На чемпионате мира 2026 завершены матчи второго тура в группе L.
Сборная Англии не сумела переиграть Гану – встреча завершилась со счетом 0:0.
Команда Хорватии одержала минимальную победу над Панамой (1:0) благодаря голу джокера Анте Будимира.
Турнирное полоажение в группе L: Англия (4), Гана (4), Хорватия (3), Панама (0)
Англия занимает первое место благодаря лучшей разницей забитых и пропущенных мячей.
Пока что ни одна сборная еще не гарантировала себе плей-офф мундиаля. Англия, Гана и Хорватия имеют хорошие шансы на 1/16 финала, а Панама завершила борьбу за выход в плей-офф.
В последнем туре Англия встретится с Панамой, а Хорватия встретится с Ганой. Поединки 3-го тура в квартете L состоятся в ночь на 28 июня и начнут в 00:00 по Киеву.
По итогам трех туров в плей-офф напрямую выйдут две лучшие сборные группы. Команда, занявшая третье место, тоже может пройти дальше – если окажется среди 8 лучших из 12 третьих мест.
Чемпионат мира 2026. Группа L
Второй тур. 23–24 июня
- Панама – Хорватия – 0:1
Гол: Будимир, 54
- Англия – Гана – 0:0
Группа L
|Группа L
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Англия
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|28.06.26 00:00 Панама - Англия23.06.26 Англия 0:0 Гана17.06.26 Англия 4:2 Хорватия
|4
|2
|Гана
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|28.06.26 00:00 Хорватия - Гана23.06.26 Англия 0:0 Гана18.06.26 Гана 1:0 Панама
|4
|3
|Хорватия
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|28.06.26 00:00 Хорватия - Гана24.06.26 Панама 0:1 Хорватия17.06.26 Англия 4:2 Хорватия
|3
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|28.06.26 00:00 Панама - Англия24.06.26 Панама 0:1 Хорватия18.06.26 Гана 1:0 Панама
|0
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