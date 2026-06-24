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Чемпионат мира
24 июня 2026, 03:55 | Обновлено 24 июня 2026, 04:00
481
0

Стала известна пятая сборная, которая точно не сыграет в 1/16 финала ЧМ-26

Команда Панамы дважды проиграла со счетом 0:1 в группе L и потеряла шансы на плей-офф

24 июня 2026, 03:55 | Обновлено 24 июня 2026, 04:00
481
0
Стала известна пятая сборная, которая точно не сыграет в 1/16 финала ЧМ-26
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Панамы потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2026, который проходит с 11 июня по 19 июня в США, Канаде и Мексике.

Панама потерпела два поражения в двух турах группы L. Подопечные Томаса Кристиансена уступили Гане и Хорватии, оба раза со счетом 0:1.

Панама с 0 набраннами очками занимает четвертое место в квартете L после Англии (4), Ганы (4) и Хорватии (3).

В последнем туре Панама встретится с Англией. Даже в случае победы, которая принесет команде 3 очка, и поражения Хорватии от Ганы, панамцы не смогут обойти хорватов в таблице из-за проигранной очной дуэли.

Панама стала пятой сборной после Гаити, Турции, Туниса и Иордании, которая гарантировано не сыграет в 1/16 финала ЧМ-26.

Сборная Панамы во второй раз в истории сыграла на мундиале – в 2018 году панамцы также не сумели выйти из квартета, проиграв все три матча на групповом этапе.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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