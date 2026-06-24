24 июня на Эстадио Акрон пройдет матч 2-го тура чемпионата мира по футболу, в котором сыграют национальные сборные Колумбии и ДР Конго.

Поединок начнется в 05:00 по киевскому времени.

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Колумбия

Команда рассматривается как достаточно крепкий представитель футбола Южной Америки. Сейчас, обновив состав, она достаточно спокойно прошла квалификацию. В восемнадцати поединках там было набрано 28 очков - больше тогда собрали только Эквадор и Аргентина. Правда, 2026-й год начинали с поражений, пусть и в товарищеском формате, от Хорватии и Франции. Но дальше исправились, победив и Коста-Рику, и Иорданию, причем в два гола с каждым, 3:1 и 2:0 соответственно.

Любопытно, что серию таких побед получилось продлить и в первом туре. Там был вроде бы легкий противник, Узбекистан. Но при этом дебютанту из Центральной Азии позволили в начале второго тайма сровнять счет. Впрочем, быстро снова вышли вперед, а в итоге закончили 3:1. Ну и героем стал Луис Диас - он классным пасом ассистировал в момент, когда открывали счет, и забивал победный мяч.

ДР Конго

Сборная разве что пол века назад была достаточно сильна, в том числе сумев дебютировать на чемпионате мира. Потом были десятилетия прозябания, и только в квалификации наконец-то получилось выстрелить, набрав 22 очка. Этого все равно не хватило, чтобы выиграть группу, где был невероятный Сенегал. Но футболисты получили шанс в виде плей-офф, и последовательно выбили Камерун, Нигерию и, в марте, Ямайку. А между этими раундами вышли в плей-офф КАН, но уступили с боями Алжир.

На чемпионате мира подопечные Себастьяна Десабра смогли приятно удивить. Они, даже быстро пропустив, сумели забить Португалии в раздевалку - Висса оформил первый такой мяч в истории. А потом удержали эти 1:1.

Статистика личных встреч

Соперники, что представляют страны, что расположены по разным сторонам Атлантического океана, до этого ни разу не играли друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что африканцы снова зацепятся за очки. Ставим на победу более сильных и опытных латиноамериканцев с форой -1 гол (коэффициент - 1,9).