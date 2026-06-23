ФОТО. Как Динамо готовилось к спаррингу против словацкой Жилины

Киевское Динамо завершило подготовку ко второму контрольному матчу на учебно-тренировочных сборах в Австрии.

Динамо и команда Жилина из Словакии встретятся в спарринге 24 июня в 18:00.

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21 июня, на следующий день после первого контрольного матча на австрийском сборе против пражской Славии (1:1), динамовцы провели восстановительную тренировку. Занятие носило разный характер для отдельных групп футболистов. Игроки, которые накануне участвовали в поединке с чешской командой, ограничились легкой беговой работой и восстановлением после игровой нагрузки.

В то же время футболисты, которые не были задействованы или получили меньше игрового времени, работали интенсивнее. К этой группе присоединились и сборники, которые недавно вернулись в расположение команды, а также новичок бело-синих Томаш Кендзера. После разминки и пробежки они прошли тест йо-йо, который позволяет оценить функциональное состояние футболистов и их выносливость. После этого игроков ждала работа с мячами.

Вместе с этой группой занимались также Константин Вивчаренко и Денис Попов, которые продолжают набирать оптимальные кондиции. Перед началом тренировки главный тренер Динамо Игорь Костюк поприветствовал в коллективе Томаша Кендзеру, который недавно подписал контракт с клубом, а также адресовал теплые слова Владимиру Бражко по случаю его свадьбы.

Вратари традиционно работали по отдельной программе под руководством тренера голкиперов. Вечером у динамовцев было еще одно занятие – команда провела тренировку в тренажерном зале, продолжая подготовку к новому сезону.

22 июня вторая неделя тренировочного сбора бело-синих в Австрии началась с двух тренировок. В понедельник после непродолжительной разминки основная группа игроков работала над техническими элементами с мячом.

Далее полевые игроки были разделены на три группы в рамках игровой серии. Три мини-команды соревновались каждая с каждой в ограниченном пространстве и с условием ограниченного количества касаний мяча. Завершилось вечернее занятие беговой работой – разделенные на две группы игроки преодолевали дистанцию за определенное время.

23 июня столичная команда также провела две тренировки. Сегодня утром бело-синие провели интенсивное игровое занятие. Тренировка началась традиционно с общей разминки, после чего полевые игроки отрабатывали удержание мяча в квадратах, а вратари занимались по собственной программе, делая акцент на неожиданных отскоках и рикошетах.

Затем группа игроков линии обороны работала над выходом из защиты, в то время как игроки атаки – над ударами с разных дистанций и после фланговых навесов. В завершение занятия футболисты соревновались в пробитии пенальти. Полноценно в тренировочный процесс вошел Томаш Кендзера. Польский легионер, как опытный игрок, много подсказывал молодым партнерам по линии обороны.

В среду, 24 июня, Динамо проведет второй контрольный матч на австрийских сборах. Спарринг-партнером станет словацкая Жилина. Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

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