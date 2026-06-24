Судаков обратился к болельщикам Бенфики после того, как удивил тренера
Георгий начал тренировки раньше всех
Украинский полузащитник Георгий Судаков опубликовал обращение к болельщикам «Бенфики» накануне начала подготовки к новому сезону.
«Скучаю по этим ощущениям ❤️ До скорой встречи, болельщики «Бенфики» 🦅», — написал украинец в Instagram.
Ранее сообщалось, что Судаков досрочно вернулся из отпуска и уже приступил к индивидуальным тренировкам на базе «Бенфики» на Сейшелах. Новый главный тренер команды Марку Силва также подтвердил, что рассчитывает на украинца в новом сезоне.
В прошлом сезоне Судаков провел за «Бенфику» 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.
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