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  4. Судаков обратился к болельщикам Бенфики после того, как удивил тренера
Португалия
24 июня 2026, 20:28 |
1129
0

Судаков обратился к болельщикам Бенфики после того, как удивил тренера

Георгий начал тренировки раньше всех

24 июня 2026, 20:28 |
1129
0
Судаков обратился к болельщикам Бенфики после того, как удивил тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков
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Украинский полузащитник Георгий Судаков опубликовал обращение к болельщикам «Бенфики» накануне начала подготовки к новому сезону.

«Скучаю по этим ощущениям ❤️ До скорой встречи, болельщики «Бенфики» 🦅», — написал украинец в Instagram.

Ранее сообщалось, что Судаков досрочно вернулся из отпуска и уже приступил к индивидуальным тренировкам на базе «Бенфики» на Сейшелах. Новый главный тренер команды Марку Силва также подтвердил, что рассчитывает на украинца в новом сезоне.

В прошлом сезоне Судаков провел за «Бенфику» 39 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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