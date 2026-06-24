Судаков принял важное решение после назначения нового тренера Бенфики

Украинский полузащитник Георгий Судаков раньше запланированного срока вернулся из отпуска и уже приступил к тренировкам в лагере «Бенфики».

По информации португальских СМИ, 23-летний футболист по собственной инициативе попросил разрешение присоединиться к подготовке команды ещё до официального старта предсезонных сборов. Судаков прибыл в тренировочный центр клуба в Сейшале и приступил к индивидуальной работе под наблюдением специалистов «Бенфики».

Основная команда лиссабонского клуба должна вернуться к работе только 25 июня, однако украинец решил не терять время и заранее начать подготовку к новому сезону.

Отмечается, что Марку Силва рассчитывает на украинского полузащитника и считает его важной частью проекта.

В сезоне 2025/26 Судаков провел за «Бенфику» 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.