Обновлен рейтинг Золотого мяча после пяти голов Месси на ЧМ-2026

Авторитетный портал GiveMeSport обновил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» после первых матчей чемпионата мира 2026 года.

Лидером списка остаётся вингер Усман Дембеле. Француз провёл блестящий сезон в составе «Пари Сен-Жермен», во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА и отличился голом в финале турнира.

Второе место занимает нападающий «Баварии» Гарри Кейн, ставший лучшим бомбардиром Бундеслиги. Третьим идет вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Наибольший прогресс продемонстрировал капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Благодаря пяти голам на чемпионате мира по футболу 2026 года легендарный нападающий поднялся с десятой на четвертую позицию в рейтинге фаворитов на престижную награду.

Рейтинг «Золотого мяча»