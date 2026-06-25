Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обновлен рейтинг Золотого мяча после пяти голов Месси на ЧМ-2026
Другие новости
25 июня 2026, 07:02 |
2449
2

Обновлен рейтинг Золотого мяча после пяти голов Месси на ЧМ-2026

Аргентинец поднялся на четвертое место

25 июня 2026, 07:02 |
2449
2 Comments
Обновлен рейтинг Золотого мяча после пяти голов Месси на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Авторитетный портал GiveMeSport обновил рейтинг главных претендентов на «Золотой мяч» после первых матчей чемпионата мира 2026 года.

Лидером списка остаётся вингер Усман Дембеле. Француз провёл блестящий сезон в составе «Пари Сен-Жермен», во второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА и отличился голом в финале турнира.

Второе место занимает нападающий «Баварии» Гарри Кейн, ставший лучшим бомбардиром Бундеслиги. Третьим идет вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.

Наибольший прогресс продемонстрировал капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Благодаря пяти голам на чемпионате мира по футболу 2026 года легендарный нападающий поднялся с десятой на четвертую позицию в рейтинге фаворитов на престижную награду.

Рейтинг «Золотого мяча»

По теме:
ФОТО. Жена Месси трогательно поздравила Лео с 39-летием
Месси высказался о возможном завершении карьеры
ЧУЙЧЕНКО – о Месси, Роналду и других звездах чемпионата мира
рейтинг Золотой мяч Лионель Месси Гарри Кейн Усман Дембеле Ламин Ямаль GiveMeSport
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Волейбол | 24 июня 2026, 19:55 53
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций
Плотницкий вернулся. Украина сенсационно победила Бразилию в Лиге наций

«Сине-желтые» одержали победу в первом матче второй недели соревнований

Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Футбол | 24 июня 2026, 08:02 5
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику
Рома получила официальное предложение по Артему Довбику

Николо Скира утверждает, что «Бетис» хочет взять украинца в аренду с правом выкупа

Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Бокс | 24.06.2026, 08:57
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Игорь СУРКИС: «Мунгенге обошелся не дешевле топового игрока»
Футбол | 24.06.2026, 22:31
Игорь СУРКИС: «Мунгенге обошелся не дешевле топового игрока»
Игорь СУРКИС: «Мунгенге обошелся не дешевле топового игрока»
Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Футбол | 25.06.2026, 05:58
Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Бафана Бафана в плей-офф. ЮАР сенсационно обыграла Южную Корею
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ямал!?
Худі він в списку робить!?
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо совершило подписание нападающего из топ-клуба
24.06.2026, 15:42 120
Футбол
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций по волейболу
Украина – Бразилия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций по волейболу
24.06.2026, 16:15
Волейбол
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
Жирона нашла Цыганкову новый клуб. Виктор согласился на трансфер
24.06.2026, 09:32 16
Футбол
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
Усик принял решение о своем будущем после просьбы Красюка уйти из бокса
24.06.2026, 06:42 1
Бокс
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
Первая сеяная вылетела от 112-й ракетки на старте WTA 250 в Истборне
23.06.2026, 14:44 2
Теннис
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
23.06.2026, 12:15 5
Бокс
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
Бывший игрок Шахтера и сборной Украины будет работать на россиянина
23.06.2026, 09:56 22
Футбол
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
Таблицы ЧМ-2026. По итогам 2-го тура определены 7 из 32 участников плей-офф
24.06.2026, 07:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем