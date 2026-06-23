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  4. Нуриев прокомментировал потенциальный трансфер Леандру Андраде в Полесье
Украина. Премьер лига
23 июня 2026, 22:19 | Обновлено 23 июня 2026, 22:49
407
0

Нуриев прокомментировал потенциальный трансфер Леандру Андраде в Полесье

Хавбек «Сабаха» сталкивался с вингером «Карабаха» на поле

23 июня 2026, 22:19 | Обновлено 23 июня 2026, 22:49
407
0
Нуриев прокомментировал потенциальный трансфер Леандру Андраде в Полесье
Getty Images/Global Images Ukraine. Леандро Андраде
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Украинский полузащитник «Сабаха» Анатолий Нуриев прокомментировал потенциальный переход вингера «Карабаха» Леандру Андраде в «Полесье»:

– В азербайджанской лиге играет много сильных легионеров. В частности, в «Карабахе», который всех удивил в этом розыгрыше ЛЧ. Наши СМИ сообщают, что один из этих легионеров, а именно Леандро Андраде, должен перейти в житомирское «Полесье». Вы сталкивались с этим игроком на футбольном поле, как можете оценить его уровень? Действительно ли он настолько сильный игрок, чтобы за него платили большие деньги?

– Хороший и качественный игрок, забил несколько голов в ЛЧ, в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром лиги. Наверное, скауты «Полесья» анализируют игроков, и он полностью подходит под их стиль игры, поэтому житомирянам лучше видно, какие средства стоит выделить на этого игрока.

В прошедшем сезоне Леандру Андраде провел 51 матч на клубном уровне, в которых отличился 16 результативными ударами и 11 голевыми передачами.

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Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
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