Нуриев прокомментировал потенциальный трансфер Леандру Андраде в Полесье

Украинский полузащитник «Сабаха» Анатолий Нуриев прокомментировал потенциальный переход вингера «Карабаха» Леандру Андраде в «Полесье»:

– В азербайджанской лиге играет много сильных легионеров. В частности, в «Карабахе», который всех удивил в этом розыгрыше ЛЧ. Наши СМИ сообщают, что один из этих легионеров, а именно Леандро Андраде, должен перейти в житомирское «Полесье». Вы сталкивались с этим игроком на футбольном поле, как можете оценить его уровень? Действительно ли он настолько сильный игрок, чтобы за него платили большие деньги?

– Хороший и качественный игрок, забил несколько голов в ЛЧ, в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром лиги. Наверное, скауты «Полесья» анализируют игроков, и он полностью подходит под их стиль игры, поэтому житомирянам лучше видно, какие средства стоит выделить на этого игрока.

В прошедшем сезоне Леандру Андраде провел 51 матч на клубном уровне, в которых отличился 16 результативными ударами и 11 голевыми передачами.