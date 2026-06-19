Полесье нацелилось на вингера, забивавшего Челси и Бенфике в Лиге чемпионов

Житомирское «Полесье» интересуется правым вингером азербайджанского «Карабаха» Леандру Андраде, сообщает анонимный Telegram-канал «Николай Скирович».

26-летний футболист имеет опыт выступлений за национальную сборную Кабо-Верде (7 матчей), а также в прошлом сезоне играл в основной стадии Лиги чемпионов. В 9 матчах главного еврокубка он забил 3 гола, 2 из которых – в ворота лондонского «Челси» и лиссабонской «Бенфики».

В сезоне 2025/26 Леандру Андраде провел 51 матч на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Полесье» выкупит у «Динамо» Максима Брагару.