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  4. Полесье нацелилось на вингера, забивавшего Челси и Бенфике в Лиге чемпионов
Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 18:52 |
790
0

Полесье нацелилось на вингера, забивавшего Челси и Бенфике в Лиге чемпионов

Леандру Андраде может покинуть Карабах

19 июня 2026, 18:52 |
790
0
Полесье нацелилось на вингера, забивавшего Челси и Бенфике в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
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Житомирское «Полесье» интересуется правым вингером азербайджанского «Карабаха» Леандру Андраде, сообщает анонимный Telegram-канал «Николай Скирович».

26-летний футболист имеет опыт выступлений за национальную сборную Кабо-Верде (7 матчей), а также в прошлом сезоне играл в основной стадии Лиги чемпионов. В 9 матчах главного еврокубка он забил 3 гола, 2 из которых – в ворота лондонского «Челси» и лиссабонской «Бенфики».

В сезоне 2025/26 Леандру Андраде провел 51 матч на клубном уровне, отличившись 16 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Полесье» выкупит у «Динамо» Максима Брагару.

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Леандру Андраде Полесье Житомир Карабах Агдам трансферы трансферы УПЛ чемпионат Азербайджана по футболу
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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