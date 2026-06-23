50 млн евро. Челси с Интером устроили аукцион за игрока-открытие Аталанты

«Челси» готов предложить за правого защитника «Аталанты» Марко Палестру более 50 миллионов евро, в то время как «Интер» уже неделю ведёт переговоры о сумме трансфера в 45 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов.

Перевес «синих» в предложении более высокой заработной платы для 21-летнего игрока. Палестре и «Аталанте» предстоит принять окончательное решение. Альтернативой для «Челси» считается защитник «Ромы» и сборной Бразилии Уэсли.

Палестра провел впечатляющий сезон на правах аренды в «Кальяри», и его трансферная стоимость взлетела в 10 раз с 3,5 млн евро.